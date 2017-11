Ontinyent invertirá 5'9 millones de euros en obras de rehabilitación La directora de Vivienda, Rebeca Torró y el concejal Coordinador de Territorio, Jaime Peris. / lp El consistorio duplica las solicitudes y aumenta un 25% las ayudas otorgadas en el último año del programa 'Ontinyent Rehabilita' REDACCIÓN ONTINYENT. Viernes, 1 diciembre 2017, 00:58

Ontinyent superará los 5'8 millones de euros en obras de rehabilitación en el periodo desde 2016 hasta 2018, gracias a la puesta en marcha de los diversos programas puestos en marcha en la ciudad para promover estas actuaciones. En uno de estos programas, «Ontinyent Rehabilita», subvencionado con fondos municipales, el Ayuntamiento ha duplicado las solicitudes y ha aumentado un 25% las ayudas otorgadas (de 65 solicitudes y 417.000 euros en 2016 en 118 y 556.000 euros para 2017/18).

La Directora General de Vivienda y primera teniente de Alcalde de Ontinyent, Rebeca Torró, y el Concejal Coordinador de Territorio, Jaime Peris, han repasado los últimos datos de que se dispone alrededor de estos programas, que según coincidían en destacar «son muy importantes no sólo para recuperar y mejorar las viviendas, sino que se promueve la actividad económica y el mantenimiento y generación de puestos de trabajo», manifestaban. La Directora General recordaba que, cuando en 2013 se puso en marcha el plan de ayudas municipales 'Ontinyent Rehabilita', «éramos pocos los ayuntamientos que invertían en rehabilitación, y la Generalitat no convocaba ayudas, y las convocadas no las resolvía o no pagaba. El Ayuntamiento ha ido aumentado considerablemente las partidas, y con la llegada del nuevo Gobierno se ha puesto también en marcha el programa Arru, cuyas ayudas si que se resuelven y se pagan», señalaba.

Jaime Peris explicaba que ha estado con la confluencia con los nuevos programas de la Consejería cuando se ha hecho un salto cualitativo y cuantitativo: el período 2016-2018, «Ontinyent Rehabilita» cuenta con 183 solicitudes de intervención aprobadas, que cuentan con 971.000 euros en subvenciones municipales y generan un impacto de 3'31 millones de euros en obras. Previamente, en el período 2013-2015 el Ayuntamiento subvencionó con más de 300.000 euros de fondos municipales cerca de 80 intervenciones, que supusieron un impacto de 921.000 euros en obras básicamente en los ámbitos del Conjunto Histórico de la Villa, del Centro Histórico Raval- pueblo Nuevo y de la zona del Camino de los Carros-Alfarería.

A estas inversiones se añaden desde 2016 las del Programa Arru (Área de Rehabilitación y Renovación Urbana de Ontinyent), al que participan el Ayuntamiento, la Consejería de Vivienda y el Ministerio de Fomento, que suman un total de 970.000 euros para las dos fases ejecutadas del programa. En este sentido cabe destacar que tras cumplirse el plazo de presentación de solicitudes y no agotarse el presupuesto, la Conselleria aceptó la solicitud del Ayuntamiento de ampliar el programa de rehabilitación desde las 12 manzanas y 330 parcelas iniciales hasta llegar a 22 manzanas y 560 parcelas, siempre en el Casco Histórico. Así, se abría una segunda fase de hasta llegar a la cifra de 66 viviendas que el arruí contemplaba rehabilitar hasta 2018. Los referidos 970.000 euros en subvenciones han supuesto un impacto de 1.900.937 euros en obras, al añadirse la parte que aportan los propietarios.

También subrayaba que entre los programas de Ontinyent Rehabilita y el ARRU se invertirán en rehabilitación 5,8 millones de euros.