El Ontinyent CF cede un empate en el Clariano con el Atlético Baleares (0-0) Un jugador del Ontinyent CF lucha por llevarse el balón. / alberto castaño Los de la Vall d'Albaida pecan de mala puntería ante la portería contraria, la UD Alzira se impone al Crevillente y el Olímpic pierde en la Murta VICENT CUCARELLA ALZIRA. Lunes, 20 noviembre 2017, 23:55

No pudo el Ontinyent CF derribar la barrera defensiva del Atlético Baleares finalizando el encuentro con el 0-0 inicial. El conjunto textil lo intentó de todas formas pero el día no fue propicio para sus artilleros que no encontraron puerta. Con todo, el punto logrado no es tan malo si se tiene en cuenta que todos los de la parte alta, excepto el líder intratable Mallorca, perdieron puntos.

Así, la clasificación de Segunda B queda ahora más comprimida para alcanzar el cuarto puesto que daría acceso a plaza de promoción de ascenso, ya que hay cuatro equipos con los mismos 23 puntos que el Hércules CF que ocupa la cuarta posición por el gol average, junto al conjunto alicantino están Cornellà, Atlético Saguntino, que hizo la hombrada venciendo en el Rico Pérez y el Ontinyent CF.

La próxima jornada es la de las llamadas decisivas para los intereses de los dos equipos, ya que el equipo de la Vall d'Albaida visita al conjunto de Sagunto, partido en el que tanto Vicente Parras como David Gutiérrez mantendrán un duelo táctico para llevarse los puntos.

En el grupo sexto de Tercera División la UD Alzira ratificó su victoria de la jornada anterior en Almassora y se impuso en el Luis Suñer Picó al Crevillente Deportivo por 1-0, gol que marcó el estilete Cristian Herrera que sigue en racha goleadora.

El encuentro fue jugado de poder a poder con dos equipos que centraron todo su poderío en dominar la parcela central del campo, de ahí que las llegadas a portería con peligro de gol fueran escasas, y lo poco que llegó fue más por parte de la UD Alzira que del conjunto de Crevilente.

La victoria de los de Fernando Gómez vuelve a situar a su equipo en la parte media alta de la clasificación, a la vez que recupera buenas sensaciones de cara al próximo encuentro a disputar en el terreno de juego del Villarreal C.

Por su parte, el CD Olímpic de Xàtiva sufrió un duro revés al caer derrotado en la Murta por 0-3 por el Atlético Levante, resultado que significa un paso atrás para el equipo que dirige Jero López al abandonar el puesto de promoción de ascenso que ocupaba en detrimento del CD Castellón, equipo que presentaba nuevo técnico en la banqueta tras la destitución inesperada de Frank Castelló.

En la próxima jornada el CD Olímpic de Xàtiva visitará al Torre Levante, encuentro en el que los de la capital de la Costera tratarán de conseguir una victoria para no perder la estela de la zona noble de la clasificación.

En la categoría de Preferente el Benigànim sigue mostrándose como un líder sólido y venció al Tous 3-1, el equipo de l'Alcúdia se impuso al Portuarios 2-0, el Atzeneta sigue en un buen momento de forma y venció 3-2 al Xàbia, mientras que el Racing de Algemesí conoció la victoria de nuevo y se impuso al Muro 1-0, el Ciudad de Benidorm venció 2-1 a la UD Canals que sigue sin enderezar su rumbo, el Fundación de Benidorm y el Tavernes empataron 1-1, la UD Castellonense no pudo con el CD Dénia y finalizaron el encuentro con el 0-0 inicial, la UD Alginet y la UD Carcaixent empataron 1-1 y el Gandia venció al Contestano 3-0.

En el grupo quinto de Primera Regional el CD Chella sacó músculo y realizó un buen partido de fútbol venciendo al CD Benifaió por 3-0, el CD Llosa sigue pisando fuerte y se impuso al Picassent por 4-1, lo que hace que no ceda terreno con el CD Enguera para hacerse con el liderato. Éste venció al l'Alcúdia de Crespins por 1-6 demostrando su poderío el equipo de la Canal para seguir como un de los más firmes favoritos al ascenso a Preferente. El Promeses Sueca venció 4-2 al Racing de Algemesí B, el Vall del Alcalans ganó 3-0 al Paiporta, el Catarroja no pudo frenar a un bue l'Olleria y perdió 1-5, Picanya 3, SD Sueca 1 y Carcaixent B 1, Almussafes 3.