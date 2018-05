El Ontinyent afrontará la última jornada con la opción de jugar la promoción de ascenso La victoria de los de Vicente Parras les dejaría con posibilidades mientras la UD Alzira sacó un punto en el feudo del Eldense VICENT CUCARELLA ALZIRA. Martes, 8 mayo 2018, 00:43

Una de las luchas en la parte alta de la tabla en el grupo Tercero de la Segunda División B está en la cuarta plaza, propiedad actualmente del Cornellà, a la que aspira el Ontinyent, equipo recién ascendido y gran revelación del campeonato.

El conjunto de Vicente Parras es sexto, a dos puntos de la zona de promoción, y recibe al Alcoyano, que no se juega ya nada, en un duelo de máxima rivalidad comarcal, mientras Cornellà y Ebro afrontan complicadas salidas ante equipos que se están jugando la permanencia por lo que lo darán todo para conseguir los tres puntos en juego.

LOS IMPLICADOS uCornellà El conjunto catalán depende de sí mismo y será cuarto si consigue la victoria en casa de un necesitado Saguntino. uEbro Ocupa la quinta plaza y también espera un traspié del Cornella. uOntinyent Actualmente son sextos. Si ganan al Alcoyano, el Cornellà pierde y el Ebro no logra el triunfo, ocuparán la cuarta posición y estarán en el sorteo.

El conjunto de El Clariano necesita ganar y que pierda el Cornellá, con el que tiene en contra el coeficiente particular, y no gane el Ebro en su visita al Atlético Baleares, obligado a puntuar para no caer a Tercera División.

Precisamente, el Atlético Saguntino, antepenúltimo con 40 puntos, a uno de la promoción y dos de la permanencia, puede ser el mejor aliado del Ontinyent en un objetivo que, caso de conseguirlo, sellaría una temporada fantástica para el conjunto de la capital de La Vall d'Albaida, nuevo en la categoría tras el ascenso logrado el pasado mes de junio tras unas eliminatorias agónicas.

El conjunto de Sagunto afrontará una dramática jornada final ante un Cornellá. El Saguntino está obligado a ganar frente a un rival que necesita sumar para pelear por el ascenso, y a esperar que el Formentera, que visita al Peralada, la revelación de la segunda vuelta, y el Atlético Baleares, que recibe al Ebro, no lo hagan, para evitar el descenso y acceder al menos a la promoción de permanencia, que podría considerarse un mal menor.

Con todo lo que queda por cortar, la clave de todo está primero en que el conjunto de la Vall d'Albaida haga bueno el gran derbi frente a los peladilleros, equipo que pese a tenerlo todo hecho en la temporada llegará a El Clariano con la intención de lograr una victoria en el clásico, puesto que la honrilla de una victoria deja un sabor de boca que tapa muchas cosas.

En cuanto al grupo sexto de Tercera División, la UD Alzira volvió a ser la bestia negra el CD Eldense al empatar 0-0 en el terreno de juego del conjunto alicantino, resultado que sigue dando vida en puesto de promoción a La Nucía a falta de tan sólo un partido para finalizar la competición de Liga.

Así pues, la última jornada va a ser decisiva para dejar las posiciones de la fase de ascenso definidas. La UD Alzira recibirá en el Luis Suñer Picó al CD Castellón, equipo que aspira a ser primero de grupo, pero para ello los castellonenses deben ganar en Alzira y el Atlético Levante debe perder en su visita al Orihuela, tercer clasificado, mientras que La Nucía se juega la fase de ascenso en su terreno frente al Torre Levante y consiguiendo la victoria está clasificado, por su parte el CD Eldense visita al Elche Ilicitano que está obligado a ganar para conseguir la permanencia.

Por la parte baja junto al filial ilicitano se juegan la permanencia el Almazora, el Buñol y el Paiporta.

El Paiporta visita al Recambios Colón, equipo ya descendido, el Buñol recibe al Rayo Ibense que ya lo tiene todo hecho y el Almazora recibe al Villarreal C.

En Preferente grupo tercero el UE Atzeneta se mantiene como líder tras su victoria sobre el Tous por 2-0, la UD Castellonense es segundo de grupo y venció 0-6 en el feudo del Ciudad de Benidorm y el Benigànim es tercero y venció 2-1 a la UD Canals.