El CD Olímpic de Xàtiva y la UD Alzira disputan su derbi intercomarcal Partido de ida entre la UD Alzira y el CD Olímpic. / a. t. En la ida se produjo un empate a cero goles en el Luis Suñer Picó, y en Segunda B el Ontinyent CF visita al líder del grupo, el Real Mallorca VICENT CUCARELLA ALZIRA. Sábado, 3 febrero 2018, 00:06

Si el tiempo no lo impide, como ya le ocurrió al Formentera la pasada jornada que no pudo asistir a El Clariano para disputar su encuentro frente al conjunto de la capital de la Vall d'Albaida, el Ontinyent CF saltará el domingo al Son Moix a las doce del mediodía para enfrentarse a su propietario el Real Club Deportivo Mallorca. El conjunto balear es el líder de la categoría del grupo tercero de Segunda B, por lo que el partido a priori se presenta complicado para el conjunto textil de Vicente Parras, pero no por ello van a renunciar a nada, el equipo balear ya no parece el mismo que a principio de temporada era invencible y los de la Vall por el contrario han progresado mucho a medida que la temporada ha ido desgranando partidos, por lo que un buen resultado para el Ontinyent CF entra ahora dentro de lo factible.

En el grupo sexto de Tercera División se disputa hoy a las cinco de la tarde, uno de los encuentros llamados a tener la atención sobre el resultado que se dé, ya que se enfrentan el CD Olímpic de Xàtiva y la UD Alzira, duelo con la categoría de derbi intercomarcal entre la Costera y la Ribera Alta.

A este partido llega el equipo de Xàtiva con tres incorporaciones realizadas en el mercado de invierno, Kedra, un portero que llega cedido del equipo polaco RKS Lechia, Matias, un jugador que puede ocupar la posición de central y medio campista que estaba militando en el Linares y Josua, que llega procedente del Huecal Lovera.

Por contra han abandonado la disciplina del equipo xativí, Montoliu que vuelve al Castellón y Javi Boix que regresa al Atlético Saguntino. Estos son los retoque que el técnico Jero López ha pedido para intentar alcanzar un puesto en promoción de ascenso y volver a la categoría de Segunda B.

Por su parte, la UD Alzira solamente ha incorporado a su disciplina al portero Álvaro Chaparro, jugador que llega procedente del CD Sabadell, así pues la baja de Cristian Herrera queda sin cubrir al no encontrar en el mercado de invierno un delantero que cubra las expectativas que querían Fernando Gómez y el club de la Ribera Alta.

Con todo lo que ha llegado y lo que ha salido, el derbi entre los dos equipos no pierde ni un ápice de su salsa. La Murta va a presentar un de las mejores entradas de la temporada y allí estarán los dos equipos y las dos aficiones dando ánimos a sus jugadores para llevarse al bolsillo los tres puntos en juego.

En el grupo tercero de Preferente hoy se disputan cuatro partidos de la jornada 21. El primero de ellos es el que se juega en Villanueva de Castellón entre la UD Castellonense y el líder del grupo Atzeneta a las cuatro y cuarto de la tarde. Qué duda cabe que este choque es el más atractivo de la jornada por ser dos equipos con la aspiración de disputar la fase de ascenso a Tercera División. Además, el equipo de la Ribera que dirige Abel Buades está con más presión para ganar el partido y no dejar alejarse los puestos de la zona noble.

A las cuatro y media la UE l'Alcúdia se mide en Els Arcs con el Ciudad de Benidorm y la UD Benigànim con el Racing de Algemesí, y a las cinco se miden la UD Tavernes y la UD Canals.

Mañana domingo a las doce menos cuarto se juega el Fundación Benidorm-UD Alginet, choque en el que el equipo de la Ribera Alta tratará de arrancar una victoria para seguir en los puestos delanteros. A las doce del mediodía de juega el Portuarios-Dénia, a las cuatro y cuarto de la tarde el Tous CF recibe a la UD Carcaixent, y a las cuatro y media se juegan los dos encuentros restantes de la jornada, el Xàbia se enfrenta con la UE Gandia y Contestano lo hace con el Muro CF.

En el grupo quinto de Primera Regional hoy se juega a las cuatro el Vall Alcalans-Promeses Sueca y el Almussafes-Catarroja, a las cuatro y media Enguera-Sueca, el domingo a las a las once y cuarto l'Olleria-Picassent, a las cuatro Carcaixent B-Llosa, y a las cuatro y media l'Alcúdia-Chella.