Olímpic y Alzira juegan en casa la jornada intersemanal

La Liga en Tercera División entra en su recta final y los equipos apuran los partidos que quedan para conseguir sus objetivos. En el grupo sexto esta tarde se juega la jornada 38 y los equipos de la Costera y la Ribera lo hacen como locales.

El CD Olímpic se enfrenta a las ocho menos cuarto al CF Torre Levante en la Murta. Un encuentro entre dos de los equipos que aún tienen opciones de engancharse a la cuarta plaza ya que el Olímpic es sexto y está a seis puntos y el Torre Levante es séptimo a ocho. Sin embargo, es una misión complicada ya que quedan muy pocos puntos en juego y hay muchos equipos en esa lucha. Los de Jero López no van a desistir hasta el final y por eso es necesaria una victoria en este partido que les haga seguir soñando.

Por su parte, la UD Alzira recibe en el Luis Suñer al Villarreal CF C que le antecede en la clasificación. Aunque los tres puntos no serían suficientes para adelantarlo si lo serían para no perder posiciones y conseguir quedar lo más arriba posible en la clasificación después de haber sellado la permanencia. El partido se jugará a las ocho y media de la tarde.