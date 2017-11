Ni un nombre valenciano en dos meses Ampliación de la oficina de turismo de Xàtiva. Miércoles, 29 noviembre 2017, 00:50

Ni un solo recién nacido en Xàtiva durante los meses de septiembre y octubre fue bautizado con un nombre valenciano. Es más, con dos nombres en castellano fue inscrito en el registro parroquial el hijo de un matrimonio que los tiene normalizados. En cambio, el número de criaturas bautizadas con nombres ajenos a nuestra cultura fue en aumento, ya que recibieron el sacramento del bautismo dos «galas», una con ele y la otra con elle, un Oliver, una Noah, un Jarred y un Unai.

Más bajas que altas. No menos llamativo es el hecho de que durante dicho periodo el censo parroquial experimentó un descenso teórico de 22 fieles. Saldo resultante de restar a las 41 defunciones atendidas en las cinco parroquias, los 19 bautizos, ninguno de ellos, por cierto, impartido en la iglesia de los Santos Juanes. Parroquia que, junto con la de San Pedro, ha estado dos meses sin celebrar una sola boda. Cuatro en total oficiaron las tres restantes.

Un diácono de refuerzo en el Raval. Para paliar esta situación y ayudar al cura párroco, Raúl Jiménez Sanchis, el arzobispo de Valencia ha designado diácono de la parroquia del Raval a Juan Huguet Gil, un joven de Llutxent que venía desempeñando durante los dos últimos años su labor pastoral de fin de semana en los Juniors Llum i Sal. Huguet Gil accedió al diaconado tras estudiar durante dos años en el Seminario Menor y siete en el Mayor, en cuya iglesia metropolitana fue ordenado, junto a otros diez diáconos más, y un sacerdote por el cardenal arzobispo de Valencia Antonio Cañizares.

525 años del papado de Alejandro VI. El Centro de Estudios Borgianos de la Iglesia Colegial ha organizado una exposición para celebrar el 525 aniversario del acceso de Rodrigo de Borja al solio pontificio. El colegio cardenalicio le eligió pontífice por unanimidad la noche del 10 al 11 de agosto de 1492. La muestra incluye documentos originales y facsimilares de Alejandro VI procedentes de los archivos de la Colegiata de Xàtiva y de la catedral de Valencia. En otro orden de cosas, la presentación del libro sobre la primera bienal "Thesaurus eclesiae, thesaurus mundi" se celebrará a las 19:30 del próximo día 1 de diciembre en el Palacio del Ardiaca.

Angulo: con el pie cambiado. A la concejala de Bienestar Social se le han vuelto a echar los elementos encima. Durmiendo en el portal de la Finca del Cuartel ha sorprendido el frío de este fin de semana al indigente que se mueve entre la puerta de la iglesia de Sant Francesc y la del supermercado de Vicente Boix y que en ocasiones pasa la noche en zaguán del BBVA.

Benetton cierra por segunda vez. A la segunda no fue la vencida. Un cartel de liquidación por cierre informa a los transeúntes que el segundo intento de mantener una tienda de Benetton fuera del circuito comercial de la ciudad no ha tenido la acogida esperada. Los esquivos compradores pueden aprovecharse ahora de rebajas de hasta el 50% en muchas prendas. El movimiento comercial lo completan la próxima apertura de una tienda de bicicletas en el local que Pepe Lliso posee en el chaflán de Carlos Sarthou con Pere Quart y el traslado de Tele Xàtiva de la plaza de la Bassa al bajo que fue de helados Marisa en República Argentina. De lo que fue Área y antes albergó al concesionario de Ford en la calle de la Reina poco podemos contarles salvo que la reforma del local no puede ser más completa.

Conejos y garzas a las puertas de Xàtiva. Los que alargan la ruta del colesterol hasta el final por el Este aseguran que no es raro ver garcetas y hasta conejos en las parcelas y campos no construidos de la zona comprendida entre la carretera de Lloc Nou d'en Fenollet y la de Manuel.

Una guía práctica pero ahistórica. La aplicación turística para móviles y tabletas presentada esta semana pasada será muy práctica. Lo que no está es muy bien documentada. Basta repasar las dos primeras páginas de este supuesto pozo de sabiduría para descubrir gazapos como que la Seo se empezó a construir en 1568, coincidiendo con el nombramiento de Juan de Ribera como arzobispo de Valencia y patriarca latino de Antioquía, cuando sabido es que los trabajaron se iniciaron entre 1596-1598. Y conejos ya talluditos como que el campanario es del siglo XIV, es decir: dos siglos más antiguo que el templo.

El abandono se adueña de la Alameda. Mal está que la Alameda se haya convertido en un recinto ferial. Pero que después de sacrificarla como paseo el ayuntamiento no se preocupe de repararla de los daños que sufre en cada certamen es aún más incomprensible. Un repaso al antiestético y peligroso sistema auxiliar de energía instalado a lo largo de la avenida de Selgas pone los pelos de punta. Antes había unas cuantas cajas de luz oxidadas o incluso abiertas y desvencijadas junto a la baranda del jardín de la Paz. Pero es que han criado. Ahora hay un montón de ellas, mucho más aparatosas, en el otro lado, entre los alcorques próximos a la calzada.

Una garita para recibir turistas. Y si esta siembra de arcones es fea, la subestación eléctrica de cemento y ladrillo del tamaño y la forma de una garita que construyeron este verano delante de la delegación de Hacienda clama al cielo. La plantificaron en mitad de una de las postales de la ciudad. Enfrente, además, del pomposo centro de recepción de turistas, y allí que la han dejado, flanqueada de tubos de aluminio más altos que un bolardo. No se han tomado la molestia ni de reponer la gran cantidad de baldosas que rompieron al abrir la zanja del cableado. Total, pensarán, no quedan muchas sanas en este tramo de la Alameda.