El Nítida Alzira se afianza como líder del grupo al golear al Vila-Sport por 11 a 1 REDACCIÓN ALZIRA. Miércoles, 2 mayo 2018, 00:05

El Nítida Alzira de fútbol sala solo necesitó un minuto para resolver su último partido en el Palau d'Esports frente al Vila-Sport. Y es que el equipo castellonense llegó a este enfrentamiento con solo seis jugadores, dos de ellos porteros, y no fue rival para el actual líder de la competición.

Molo y Xavi fueron los encargados de abrir el marcador unos segundos después del pitido inicial. Los visitantes intentaron hacer su juego, tratando de frenar a los alcireños y salir rápido a la contra para sorprender pero no tuvieron mucho éxito. Las fuerzas se les acababan, no podían hacer cambios, y los goles no paraban de llegar. Así la primera parte finalizó con un contundente 9 a 0.

Con el partido resuelto, en la segunda mitad se probaron jugadas y se perfeccionaron movimientos. En el equipo visitante, uno de los porteros entró como jugador de campo para poder dar descanso a sus compañeros.

Finalmente, el marcador se cerró con un 11 a 1 para el Nítida Alzira que se mantiene en la primera posición con 67 puntos. Por detrás, con un partido menos, se encuentran el Maristas y Mislata, con 62 y 61 puntos respectivamente. La próxima semana los de Braulio Correal visitarán al Burriana y se encuentran más cerca de conseguir el ascenso.