La música que le gusta a Cerdà Miércoles, 6 diciembre 2017, 00:24

El alcalde de Xàtiva Roger Cerdà i Boluda lleva una semana consignando en su diario abierto a la curiosidad ajena qué canciones le gustan. Empezó el día 26 contando que le gustó el video de 'Compta amb mi', de Txarango; siguió admitiendo que también le había parecido interesante el de 'La mujer de verde', de Izal; 'Copenhague', de Vetusta Morla; 'Incendios de nieve', de Love of Lesbian; 'Tierra' de Xoel López; 'El equilibrio imposible', de Iván Ferreiro, para concluir reconociendo que le encanta uno que no sabemos si va con segundas: 'No puedo vivir sin ti', de Coque Malla.

Pillan distraída a Gimeno. El uso inadecuado de las redes sociales entraña un enorme peligro. Que se lo pregunten si no a la concejala de Compromís Pilar Gimeno. Durante la última sesión de la corporación escribió que «Xàtiva está obligada por ley a tener un plan de movilidad urbana sostenible desde 2011 y el PP se atreve a decirnos que vamos con retraso». Y a un comunicante le faltó tiempo para preguntarle si no debería estar prestando atención al pleno.

El incomprensible recibo del COR. La diputada autonómica de Compromís Gabriela Ferrer explicó el otro día en Canal el ciclo urbano del agua, los costes de abastecimiento, saneamiento y depuración de las aguas residuales y sus reflejos en el recibo correspondiente. Con un poco de suerte alguien recogerá el testigo y nos explicará, 'fil per randa', el intríngulis de los que nos gira el COR. Un dineral en comparación con lo que pagábamos por la recogida de la basura antes de que se creara este pomposo organismo.

La mano de Angulo en el Palau. La asistencia de Ximo Puig a la celebración del XXV aniversario del Fons Valencià de la Solidaritat no viene más que a confirmar la mano que tiene su titular, la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Xàtiva Xelo Angulo, en Presidencia de la Generalidad. Le concede la Medalla de Honor, la recibe, la visita, la cumplimenta... Eso es ascendiente y lo demás son cuentos.

La primera infractora, la grúa. Que el PP la ha tomado ahora con la grúa está ya fuera de toda duda. Son ya varias las veces que han pillado al conductor estacionándola indebidamente a la hora de 'esmorzar' o de acudir al centro de especialidades, que todo es posible, y la han sacado en su órgano de expresión. Detalle que al empleado de la concesionaria del servicio de retirada de vehículos de la vía pública no parece importarle demasiado a juzgar por cómo continúa arriesgándose a que lo persigan hasta el catre, como a cierto concejal de EU cuyo nombre nunca mencionaron en las denuncias informativas.

Elevadas preocupaciones falleras. Quién dice que las fallas siempre están dándole vueltas a lo mismo. De cara a reunir historias sobre el exilio y la emigración con miras a incluirlas en el 'llibret', la comisión de Selgas-Tovar ha hecho un llamamiento para que se pongan en contacto con ella personas que se vieran obligadas a marcharse al extranjero por la guerra o por falta de trabajo.

Segorbe da ejemplo a Xàtiva. Los trabajadores del Ayuntamiento de Segorbe han iniciado la recogida de la aceituna de los cerca de 70 olivos existentes en jardines y parques públicos. Calculan que la cosecha rondará esta temporada los 2.000 kilos y permitirá obtener más de 400 litros. La intención que tienen este año es no reservarlos para obsequiar a los visitantes ilustres y autoridades que visiten la capital del Palancia sino venderlos y destinar la suma resultante a engrosar la partida de servicios sociales.

Una idea que no está nada mal, pero que, en cualquier caso, no desmerece a la que nosotros hemos planteado aquí en un par de ocasiones, por lo menos: que el Ayuntamiento de Xàtiva, en tanto que adjudicatario, si se puede llamar así, del castillo saque a concurso simbólico -o no; eso ya se vería- la explotación de los almendros, algarrobos y olivos existentes en La Costa para asegurarse de que no se echen a malogren las cosechas y los árboles.