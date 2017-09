Los municipios deberán ajustar el volumen de agua Sábado, 30 septiembre 2017, 00:56

Las Comunidades de Regantes han abandonado la Comunitat d'Usuaris Ribera del Xúquer que ahora queda conformada únicamente por 13 municipios de la Ribera al tener la concesión directa del agua. Esta nueva comunidad deberá regular el abastecimiento, ya que se ha informado de que los Ayuntamientos deben ajustar el volumen de agua superficial y subterránea a las necesidades del consumo real y no se podrá superar entre todos los diez hectómetros cúbicos. Un cambio que ha sido recibido por los usuarios con malestar, ya que siempre se ha reclamado una cantidad más elevada para no tener que mezclar con agua subterránea. La principal reivindicación de esta comunidad es que «no debemos pagar las instalaciones de la depuradora porque nosotros no somos los culpables del aumento de nitratos», recuerda la presidenta de la entidad y alcaldesa de Favara, Oro Azorín. Este pago supone un incremento en el recibo de los vecinos de más de un 30%. El martes se reunirán con la Conselleria para buscar soluciones ya que todavía no se ha tratado el tema después de que la justicia les diera la razón.