¿La manguera dónde está? Incendio que tuvo lugar recientemente en Genovés. Miércoles, 6 junio 2018, 00:37

Qué habría pasado si el incendio del 27 de mayo en la Xopada d'Alboi hubiera llegado al Estret de les Aigües? Que habría ardido la Cova Negra como una falla. No lo duden. La concejala Pilar Gimeno fue muy rápida al denunciar que las bombas del sistema anti incendios a base de cañones de agua creado en tiempos de Alfonso Rus se quemaron y la instalación había sido saqueada. Pero si estuvieran ya en condiciones de actuar ante cualquier eventualidad, la delegada de Medio Ambiente nos lo habría hecho saber con todo lujo de detalles. Y no ha sido así, por lo que sólo cabe colegir que los 400.000 euros que se invirtieron en 2012 en la construcción de un novedoso sistema de defensa forestal consistente en la instalación de 5 aspersores de gran alcance en la Cova Negra, 3 en la Penya Roja y 2 en las inmediaciones del castillo no sirvieron de nada. Y que ambos parajes continúan desguarnecidos.

Otra canonización en marcha. No sólo el canónigo de la catedral y exabad mitrado de Xàtiva Arturo Climent Bonafé está promoviendo una canonización, la del matrimonio compuesto por Manuel Casesnoves y Adela Soldevila. Las monjas carmelitas de Ontinyent están haciendo acopio de las gracias alcanzadas por la intercesión de la sierva de Dios María Carmen Crespo Roig con el fin de incorporarlas a la causa de canonización. Los beneficiarios han de comunicarlas al convento de la Purísima Sangre de Cristo, en la calle de las Monjas Carmelitas, 4. 46870.

Malas perdedoras. Una de las ideólogas del feminismo setabense vino a dar la razón esta semana a quienes opinan que los referéndums son fascistas, ya que sólo se convocan para ganarlos y si no se ganan, se vuelven a convocar. Ni corta ni perezosa se descolgó con un billete en el que afirmaba que el ajustado resultado de la consulta sobre «si el ayuntamiento debe organizar corridas de toros», falsedad que, como no nos cansaremos de repetir, no ha hecho nunca, es inapelable. Ahí no hay vuelta de hoja. Pero que el de la pervivencia de la figura de la reina de la feria no puede ser una «ley de punto final» y que habría que reconsiderarlo. Porque usted lo diga.

Una mutación demanial demasiado barata. El CSIF se ha quejado de que estén pintando la comisaría de policía en horario laboral. A la mutación demanial del inmueble es a lo que nos habríamos opuesto nosotros de haber sabido que éstas serían las únicas obras que iba a hacer el Ministerio del Interior en la casa del s. XVII que perteneció a la familia Aparici. Uno de cuyos más destacados miembros, el 'jurat' austracista Josep Aparici Barberà, encabezaba la columna de desterrados tras la quema de Xàtiva cuando enfermó a su paso por Almansa, donde finalmente murió y fue sepultado.

Estatuas intocables. A las usufructarias de la Casa (municipal) de les Dones les debería hacer reflexionar un suceso ocurrido días atrás en Valencia. La estatua de santo Tomás de Villanueva existente en el puente de la Trinidad de Valencia amaneció con un collar en el cuello y a nadie se le ocurrió calificar de «original y creativa», semejante trastada. Al igual que ocurrió en Xàtiva ante un hecho semejante, toda la prensa del Cap i Casal recordó que se trataba de una obra del escultor italiano Giacomo Antonio Ponzanelli (Massa, 1654-Génova, 1735) merecedora del mayor respeto y protección.