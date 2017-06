Love of Lesbian, Chenoa y Txarango, en la Fira de Xàtiva Momento de la presentación de las actuaciones de la Fira. / b.g. El alcalde, Roger Cerdà, confirma que habrá importantes cambios físicos en el recinto ferial para hacerlo más seguro y moderno BELÉN GONZÁLEZ Miércoles, 14 junio 2017, 00:41

«Estamos ilusionados con la nueva Fira porque los cambios físicos van a ser intensos y hemos trabajado rápido y con tiempo en las contrataciones por una cuestión económica». Son las palabras del alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà , en la rueda de prensa en la que ha presentado las actuaciones musicales que se desarrollarán del 14 al 20 de agosto en el campo de la Murta con motivo de la Fira d'Agost y en cuyo cartel están Chenoa, Txarango, Aspencat y Love of Lesbian o el espectáculo musical 'Music has no limits', en el acto de clausura.

Cerdà ha recordado que ya se anunciaba un importante cambio para la modernización de la Fira en general y del recinto en particular, partiendo de la ordenanza que fue aprobada el pasado febrero y sobre la que se viene trabajando a objeto de cambiar el sistema de adjudicación de los puestos y exigir el cumplimiento de la ley a los feriantes.

Al respecto, el alcalde ha reconocido que, como en todo, «hay gente reticente a los cambios», pero que la mayoría de los feriantes, lo ven normal y son conscientes de que «si quieren que la Feria vaya a más se tengan que llevar a cabo estas normas porque, al final, será en beneficio de todos».

El programador cultural municipal, Juli Verge, ha explicado que han trabajado con el mismo presupuesto de otros años, sólo que han equilibrado las partidas entre lo destinado a suministros y servicios y programación, que años atrás, la primera estaba «sobredimensionada».

El espectáculo de la inauguración tendrá un carácter local y conmemorará el 800 aniversario de la muerte del poeta Ibn Yubair, un personaje histórico de la ciudad, con la participación de 120 personas.

El día 15 de agosto será la actuación de Chenoa, con entrada gratuita, mientras que el día 17, actuarán Txarango, Aspencat y Tremenda Jauría, al precio de 10 euros la entrada anticipada y 15 en taquilla. El día 18, el campo de la Murta acogerá a la Universal Symphoy Orchestra, dirigida por José Colomina, para ofrecer un concierto de bandas sonoras. El sábado 19 será nuevamente una noche destinada a los jóvenes, puesto que Diputación ha elegido Xàtiva para la celebración de la semifinal de 'Sona la Dipu', con la actuación del grupo invitado 'Love of Lesbian'. También actuarán esa noche Love River Bastards, The Vibrowaves y l'Emperador. El precio también es de 10 euros.

Para la clausura de la Fira 2017 habrá un espectáculo musical, «propio de un fin de fiesta» a cargo de 'Music has no limits', una compañía internacional, con una espectacular puesta en escena de los grandes éxitos de estrellas del pop como Michael Jackson, Lady Gaga, U2 o del rock como Queen o Guns N'Roses e incluso piezas operísticas como las de Puccini. También será gratuita y para todos los públicos.

Por otra parte, el alcalde ha anunciado que este año hay tres candidatas a ser la Reina de la Fira y que el jurado se reúne el próximo día 20 para decidir cuál de las tres es la elegida.