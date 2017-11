Lorente hace lo mismo que Rus Miércoles, 22 noviembre 2017, 00:19

La historia se repite, esperemos que no sea esta vez en forma de farsa, como opinaba Carlos Marx. La adjudicación del concurso para la explotación del aparcamiento subterráneo de la plaza de la Bassa a la misma concesionaria de la zona azul, Dornier, SA, nos recuerda que la corporación setabense, entonces presidida por Alfonso Rus, ya concedió la gestión del aparcamiento de la Glorieta a la misma empresa que tenía en aquel entonces encomendada la grúa y el aparcamiento regulado por parquímetros, Cospark, una firma local a cuyo frente se encontraba José María Ciscar. Con lo que se da la paradoja de que un concejal de Esquerra Unida, Miguel A. Lorente, viene a hacer lo mismo que uno del PP diez o quince años después.

Sin noticias de Inelcom y Montsant. El Ayuntamiento no ha explicado, ni bien ni mal, qué pasará ahora con la parcela de 'La Costa' adquirida en su día por el propietario de Inelcom para ampliar las instalaciones del hotel Montsant. Cómo se producirá la reversión. Tampoco sabemos si habrá que esperar a que la sentencia sea definitiva o desistirá de todo recurso. Tras tantos encuentros con Vicente Quilis o con su asesor de imagen, el secretario general del PSPV Joan I. Pla, no sabemos si el alcalde Roger Cerdà o alguno de sus concejales ha vuelto a contactar con el empresario, tanto para saber su disposición a batallar por esta causa como para conocer si existe alguna posibilidad de retomar el proyecto de creación del museo de arte contemporáneo en Xàtiva. Como cliente de la firma, Quilis no tendrá queja del consistorio. Ignacio Reig no sabe ya qué luces del callejero cambiar para continuar haciendo patria, comercialmente hablando.

Los contratos son sagrados. Otra cosa que convendría que la corporación aclarara es en qué condiciones suscribe el convenio de aceptación de solares en el casco antiguo para habilitarlos como aparcamientos en superficie. Lo decimos porque si los primeros iban a ser de uso libre y gratuito y de la noche a la mañana pasaron a estar regulados mediante parquímetros, los propietarios pueden haber exigido la cancelación del acuerdo o su revisión. ¿Fue así? ¿Contempla ya el cobro por estacionar el pliego de recepción de la parcela de San Vicente, 7 que la junta de gobierno aprobó destinar a este fin el pasado lunes?

¿La Murta en manos privadas? Otra cuestión en la que el Ayuntamiento tendrá algo que decir es en la transformación del Olímpic en sociedad anónima deportiva (SAD). Hasta la fecha el club más representativo de la ciudad no tenía dueño. Pero si lo tiene, tanto si el capital de la mercantil está muy diluido como si está concentrado en unas pocas manos, la relación contractual en virtud de la cual goza del uso y explotación de unas instalaciones deportivas municipales habrá de cambiar por fuerza.

Reconocimiento a Lena Baraza. La elección de Lena Baraza Lorente como presidenta de las JSPV en XII congreso de la organización constituye el reconocimiento a una temprana vocación política. La actual concejala de Juventud y Fallas del Ayuntamiento de Xàtiva lleva toda su corta vida militando en la rama juvenil del PSPV. Con ella se han incorporado a los distintos órganos de dirección cinco afiliados de la comarca de La Costera-La Canal. Abel Martí ha sido elegido secretario de Educación de la ejecutiva; Carla Pastor y Rafael Penadés, ambos setabenses, e Iván Ortiz se han incorporado al comité nacional, donde Teresa Ortiz y Ramón Martínez figurarán como suplentes, y Sergio Ortiz, de Moixent, representará a la federación valenciana en el comité federal de la JSE. Un desembarco en toda regla.

Grúa infractora. Aviado va el conductor de la grúa como continúe estacionando indebidamente para almorzar o para lo que sea. El PP le va dar con foto denuncias hasta en el carnet de identidad. Con la de esta semana son ya dos las veces que lo pilla aparcando a la pata la llana. Pues que no juegue porque a cierto concejal de EU de cuyo nombre no nos queremos acordar lo frieron a retratos.

Una playa como la de Rus. No sólo el Ayuntamiento de Ceutí (Murcia) ha decidido cubrir su piscina de verano, como el de Xàtiva, pero de tierra, tal como les contamos el pasado mes de octubre. El consistorio de Almassora ha descartado reabrir la piscina de Santa Quiteria dado el elevado coste que supondría la puesta al día de la instalación. En su lugar, va a hacer lo que prometió Alfonso Rus en su día. Va a habilitar una playa junto al río Millars y sopesa la posibilidad de dotar de aseos y vestuarios con agua potable el paraje. La intención de la corporación es asegurarse, por lo menos, que el litoral fluvial y la zona de baño estén perfectamente delimitados y que los controles periódicos garanticen la calidad de las aguas.

Ni tanto ni tantos calveros. La noticia de que la concejalía de parques y jardines del Ayuntamiento de Ontinyent sustituirá 17 árboles envejecidos de la plaza de la Concepción -¿Será por dinero?- nos recuerda que ésta es la hora en que la de Xàtiva, con Pilar Gimeno a la cabeza, no ha insinuado siquiera si repondrá alguno de los plataneros del paseo muertos en los últimos lustros. Malo sería que nos hubiera tocado una de esas concejalas que se dedican a cambiar por cambiar. Trajín mosqueante donde los haya. Pero que tampoco replante en los alcorques huérfanos clama al cielo.