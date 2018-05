Un lavabo en la fachada Incendio en la margen derecha del Albaida, entre la Xopada y l'Estret de les Aigües. Martes, 29 mayo 2018, 00:47

Como no contiene el yugo y las flechas, la campaña de retirada de placas franquistas emprendida a instancias del concejal Alfred Boluda la respetó. Pero entre el bar Xococap, de Alameda de Jaime I, 52 y la entrada a la Biblioteca Municipal de Xàtiva figura una indicación de lavabos, aseos, urinarios o excusados de lo más intrigante, ya que está en tierra de nadie, pero pegada a una portezuela. Por lo que se presta a cualquier tipo de interpretación. ¿Alguien con llave y de escasa estatura puede hacer allí sus necesidades? Y si es así, ¿quién es ese alguien con derecho a urinario en pleno paseo?

Agasajos franquistas. Una concejala contrata autobuses para engordar las manifestaciones que son de su agrado, el otro ofrece «merienda a todas las personas asistentes» a la fiesta de agradecimiento a los participantes en la consulta ciudadana de este año... ¿Cuál será el siguiente paso? Lo más indicado de todos modos es el nombre de la compañía elegida por el concejal de Participación Ciudadana Miguel Alcocel para amenizar este último acto: Viviendo del Cuento.

El abandono del Alcanyís. Unos tienen la fama, los Borja setabenses, sin ir más lejos, y otros cardan la lana. Y en Morella, el pueblo del presidente de la Generalitat, se carda mucha lana para elaborar sus famosas mantas. ¿Cuál es el hospital de Morella? El de Vinaròs. Bien. Pues la Conselleria de Sanitat no ha parado de inyectarle dinero desde que Ximo Puig está a los mandos del Consell. La última aportación económica se tradujo en la apertura de una nueva planta del edificio. 19 habitaciones individuales equipadas con cama articulada eléctrica, mesilla de noche, silla, butaca y sofá-cama. Para atender las necesidades que genere esta ampliación han sido contratados 22 nuevos profesionales de distintas categorías. ¿Será por dinero? El que no llega al Lluís Alcanyís.

Aperturas y reformas varias. A rey muerto, rey puesto. El cierre de Buddytel, la tienda de telefonía existente en la esquina de Reina con Escultor Esteve, ha posibilitado la apertura de una asesoría, Polop & Vidal. Por su parte, el BBVA aprovechó el fin de semana para cambiar la iluminación de la sucursal que posee en la Alameda. Y si de reformas hablamos, justo será mencionar la que se está llevando a cabo en una casa de la calle Calderería próxima a Vallés. Un cambio completo de la cubierta de teja moruna es lo primero que se aprecia en unas obras que se nos antojan complejas.

Monteagudo sí que sabe. El día en que el concejal de Cultura Jordi Estellés convirtió la exclusión de Sant Doménec de las del programa 1,5% cultural en una afrenta del Ministerio de Fomento a Xàtiva dio a entender que había hecho lo indecible para atraer ayudas estatales para la conservación del patrimonio histórico local. Pero no es así. Si en lugar de poner todos los huevos en el mismo cesto, hubiera tenido un poco de picardía lo que no obtenía de un departamento podría haberlo sacado de otro. El Ayuntamiento de Monteagudo, sin ir más lejos, acaba de conseguir que el IPACE del Ministerio de Cultura le conceda una ayuda de 1,2 millones de euros para la restauración de la fortaleza que da nombre a este pueblo murciano.

Cohetes antes del incendio. El incendio forestal que se produjo el domingo en las inmediaciones de la Xopada d'Alboi no fue a mayores gracias a la pronta, eficaz y copiosa intervención de los servicios de extinción. Pero como los domingueros, excursionistas, secanistas y demás istas no tengan más cuidado el día menos pensado tendremos un disgusto aún mayor. Residentes en chalets próximos al lugar donde se produjo el siniestro aseguraron a LAS PROVINCIAS que estuvieron oyendo disparar cohetes todo esa mañana. Y aunque no fuera esta la causa, no hay que tentar la suerte. La vegetación existente en Bixquert y l'Estret de les Aigües convierten aquellos parajes en un polvorín.

Rodríguez adelanta a Cerdà. Para lecciones de cintura la que le ha dado Jorge Rodríguez a Roger Cerdà en materia de seguridad ciudadana. Días atrás se reunió con el subdelegado del Gobierno para pedirle un cambio en el reparto de los agentes de la Guardia Civil existentes en la zona con el fin de incrementar la vigilancia en las urbanizaciones de Ontinyent ante el aumento de los delitos que se ha producido en el extrarradio de la localidad. Claro que a lo mejor Cerdà se ha creído los descensos de la criminalidad que trimestre a trimestre publica el delegado del Gobierno, JC Moragues.

Tres años perdidos. La anunciada recuperación de una parte de las piezas expuestas en la magna exposición de cerámica arquitectónica celebrada en 2010 no la está realizando, según hemos podido saber, quien invirtió casi dos lustros de su vida laboral en reunir, restaurar, catalogar y montar en su día este material, el exdirector del Almudín Mariano González Baldoví, sino una empresa. Una sociedad mercantil que ya en una anterior ocasión expuso sus productos en el Almudín. La muestra, que consta de azulejos y baldosas procedentes de palacios y casas setabenses de los s. XVII al XX, permanecía almacenada en un depósito municipal a pesar de que la segunda planta del Museo del Almodí estaba vacía y cerrada al público desde que los fondos que se exhibían en ella fueron trasladados al Museo de la Casa de la Enseñanza bastante antes de que fuera inaugurado por el presidente Alberto Fabra en febrero de 2015.

Recuperar los óculos perdidos. El historiador Josep Ll. Cebrián ha instado al arquitecto responsable de la restauración de la ermita gótica del Puig a que recupere los dos óculos originales que poseía hasta que los convirtieron en ventanas rectangulares en la reforma que experimentó el edificio en el s. XVIII. En un texto publicado en 'Art i patrimoni', Cebrián i Molina asegura que Santa María del Puig tenía un óculo que miraba a levante y otro que miraba a poniente en la crujía central de la nave. Dos aperturas circulares, como las que existían en Sant Feliu -las actuales son posteriores- o la que permanece oculta y mutilada en Sta. Magdalena de l'Olleria. Por lo que lo correcto sería respetar la iluminación que quiso darle el maestro de obras que la levantó.

Perales queda fuera de Les Arts. Mosqueo en el Cor de la Generalitat. La exclusión de su presidente, el setabense Francisco Perales, del patronato del Palau de les Arts, es lo que le faltaba a su personal para ponerse nervioso. Entre que Cultura quiere sacar a concurso todas las plazas de intérpretes y que el también miembro de la Real Academia de BB.AA. era patrono nato hasta ahora, están que no les llega la camisa al cuerpo.

Climent no abandona a los Casesnoves. El canónigo de la catedral de Valencia Arturo Climent Bonafé no ha roto amarras con la ciudad de la que fue abad mitrado. Como vice postulador que es de la causa de canonización del matrimonio compuesto por Manuel Casesnoves y Adela Soldevila este mes ha publicado el número 20 de '¿Por qué camino a los altares?', un folleto propagandista en el que va recogiendo los progresos que experimenta el proceso iniciado el 29 de marzo de 2009. La publicación incluye un modelo de oración para rezar y pedir gracias a los siervos de dios Manuel y Adela. Así como las señas a donde deberán comunicarse las gracias, favores o milagros recibido por su intercesión. Causas de los Santos. Calle Avellanas, 12. 46003 Valencia