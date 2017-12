C's lamenta la falta de calefacción en Luis Vives REDACCIÓN. Miércoles, 20 diciembre 2017, 01:00

La portavoz de Ciudadanos en Alzira, María José Llopis, ha denunciado la falta de calefacción en las instalaciones del colegio Luis Vives durante 17 días. Llopis ha manifestado su «desconcierto al no entender cómo mientras nuestros niños no tienen las condiciones óptimas para aprender, la ciudad se llena de colorines. Como en cualquier casa, primero hay que solventar las necesidades más importantes y después gastar en decoración y demás cosas sin urgencia», dijo. Por otro lado, la concejala señaló que «los representantes del tripartito no tardarán en poner cualquier excusa para justificar su inactividad y pasividad ante los verdaderos problemas de nuestra ciudad. La ciudadanía está dándose cuenta de cuáles son las prioridades de aquellos que nos gobiernan».