Un juzgado desestima el recurso contra el nombramiento del Intendente de Xàtiva El Intendente Principal de la Policía Local de Xàtiva en la última junta local de seguridad. / lp El Sindicato de Policía recurrirá la sentencia ante el TSJ al considerar que el Ayuntamiento ha vulnerado su derecho a la promoción profesional BELÉN GONZÁLEZ XÀTIVA. Miércoles, 4 octubre 2017, 01:03

Prácticamente un año después del nombramiento de Antonio Collado como Intendente Principal de la Policía Local de Xàtiva, el juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Valencia acaba de desestimar el recurso interpuesto por el Sindicato Profesional de Policías y Bomberos (SPPLB) contra el procedimiento para la provisión de dicha plaza acordado por la junta de gobierno de Xàtiva, considerando que dicho acto administrativo es conforme a derecho y la validez de la actuación del consistorio en dicho proceso selectivo.

El secretario comarcal del SPPLB de La a Costera, La Vall de Albaida, La Canal de Navarrés y La Vall de Cofrentes, José Luis Morales, en declaraciones a LAS PROVINCIAS, ha manifestado que después de valorar la sentencia, han decidido que apelarán ante el Tribunal Superior de Justicia. «Respetamos la opinión de los jueces, pero seguimos considerando que se ha vulnerado nuestro derecho a la promoción profesional», ha declarado Morales.

Cabe recordar que este Sindicato policial presentaba en noviembre del año pasado un recurso ante el Contencioso Administrativo en la que pedían la nulidad del proceso, después de la previa presentación en el Ayuntamiento setabense de un recurso de reposición impugnado las bases de dicho procedimiento en el Boletín Oficial de la Provincia que fue desestimado por la junta de gobierno local el 3 de octubre de 2016.

La plaza de intendente principal de Policía Local fue publicada en la oferta de empleo público del Ayuntamiento en el mes de agosto de 2016, algo que también fue denunciado por el sindicato al considerarse un mes vacacional y para muchas administraciones inhábil. El procedimiento que se siguió para la cobertura de este puesto fue el de nombramiento provisional por 'mejora de empleo' y para la elaboración de las bases, el consistorio recuerda que contó con la colaboración de la dirección general de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias.

Desde el sindicato se alegaba el incumplimiento del artículo 107 de la Ley 10/2010 de la Función Pública valenciana, sobre el nombramiento de personal por mejora de empleo. En el mismo se permite participar en los procesos de selección para este concepto a los funcionarios de categoría o escala distinta a la del puesto a ocupar. Al respecto, el secretario comarcal del SPPLB recuerda que en las bases publicadas, establecía como requisito exigente el ser intendente, por lo que consideraban y consideran que se impedía a los miembros de la propia plantilla de la Policía Local de la localidad participar en el proceso al no cumplir este requisito.

Asimismo, en su recurso el sindicato también alegaba que la convocatoria del puesto no cumplía los requisitos dado que el Ayuntamiento no había motivado la razón de la convocatoria, dado que el puesto estaba vacante hacía más de 15 años, además de que los baremos de méritos no se ajustaban a los que rigen en materia de policía local.

Al respecto, Morales apunta que advirtieron de ese error en la valoración de méritos al consistorio, quien, aunque sí que lo rectificó, no publicó dicha enmienda para conocimiento de los posibles aspirantes al puesto y la apertura de un nuevo plazo para presentar solicitudes

En la sentencia, en los fundamentos de derecho, el juez hace referencia a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia de 2013 en la que se considera «el sistema de nombramiento por mejora de empleo tiene encaje en el ámbito de la provisión de plazas de la policía local» y que «la restricción de la provisión por mejora de empleo a la categoría superior resulta congruente con el hecho de que el puesto convocado pertenezca a la categoría de intendente principal, propio de poblaciones como Xàtiva de casi 30.000 habitantes y en razón de la definición de los cuerpos en que se integran tales escales y categorías en el artículo 3 de la ley 6/1999 como 'institutos armados de naturaleza civil con estructura y organización jerarquizada'».

En lo que respecta a los años en los que el puesto ha estado vacante, el juez considera que «en modo alguno puede considerarse un vicio del acto administrativo determinante de nulidad, teniendo en cuenta que la corporación apreció la necesidad del puesto manteniéndolo en sus plantillas anuales y relaciones de puesto de trabajo y dándole cobertura presupuestaria».

Respecto a la reclamación sobre la bolsa de trabajo creada para este proceso, la sentencia dice que «se resalta la capacidad de la corporación para modular los méritos a tomar en consideración». Finalmente, el titular del juzgado de lo contencioso administrativo constata que «tratándose de la provisión temporal de un puesto de trabajo perteneciente a la escala superior, y debido a la especial cualificación exigida, no se considera contrario a derecho el establecimiento de una entrevista personal, puntuable hasta un máximo de 10 puntos».