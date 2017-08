Un juzgado anula una sanción impuesta por el Ayuntamiento de Canals por vertidos El pleno del Ayuntamiento de Canals aprobó un expediente sancionador a la empresa Madremia SL por infracción grave por vertidos. / lp El Contencioso Administrativo da la razón a la empresa Madremia SL, que entendía que la multa era desproporcionada BELÉN GONZÁLEZ CANALS. Martes, 29 agosto 2017, 00:13

El Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Valencia ha anulado y dejado sin efecto el acuerdo de sanción que el Ayuntamiento de Canals aprobó contra la empresa Madremia SL por vertidos a la red de saneamiento y la imposición de multa por infracción grave de 15.024,30 euros, además de condenarle al pago de las costas. El juez entiende que no ha quedado acreditado que el vertido fuera directamente a la red de saneamiento de la localidad y que tuviera los niveles de Imazadil y Tiabendazil para establecer el nivel de gravedad.

La sentencia, para la que no cabe recurso, se promulga dos años después de que se produjeran los hechos y después de que la empresa decidiera interponer un recurso contencioso contra el consistorio canalí, solicitando la impugnación de la resolución por la que se le desestimaba el recurso de reposición contra el acuerdo de pleno en el que se le abre expediente sancionador y se establece multa por 15,07,30 euros por infracción grave del artículo 24. d) de la Ordenanza de Vertidos.

En su recurso, presentado en enero de este año, la empresa, dedicada a los cítricos, denuncia que se ha cometido una irregularidad en el acta de la toma de muestras del vertido, entendiendo que el lugar elegido era «erróneo». Por tanto, también alega que la infracción ha sido indebidamente calificada, al considerarla sólo como «leve».

El Juzgado estima el recurso y solicita al Ayuntamiento de Canals que le remita el expediente y tras examinarlo entiende que el recurso debe prosperar porque «no se ha quedado acreditado la comisión de la infracción prevista en el artículo 24 de la Ordenanza...» y tampoco queda acreditado que fueran los niveles de Imazadil y Tiabendazil lo resultantes del análisis realizado a los líquidos vertidos.

También se explica en la sentencia que las muestras se tomaron en un registro del interior de la fábrica que no vierte a la red de saneamiento y que así lo certificó, como testigo, el trabajador que estuvo presente en la primera toma de muestra, quien declaró y ratificó que esa arqueta o registro está ubicada en la cara norte de la empresa y que el vertido «discurre unos 80 metros, pasa por la máquina de ozono y vierte por la cara Sur».

La versión dada por el trabajador coincide, según se indica en los fundamentos de derecho, con el informe pericial que aportó al empresa y con el plano presentado donde «se constata que el conducto de la arqueta no sale a la vía pública, sino que se interna en la empresa».

También señala que lo expuesto «no desvirtúa» los informes emitidos por los técnicos municipales y la Policía Local porque en ellos lo que se acredita «es que se ha modificado la instalación y, en concreto, el lugar donde se vierten las aguas donde se tomaron las muestras ya no vierten a esa arqueta sino a una fosa de bombeo. Pero no se afirma ni acredita que ese registro donde se tomaron las muestras vertiera directamente a la red de saneamiento». Asimismo, dice que quede probado que los vertidos que al final del proceso se vertían a la red tuvieran los niveles de sustancias nocivas que se constataron en las muestras tomadas, dado que no hay nada que indique la máquina de ozono ese día no funcionara, como alegara el Ayuntamiento.

LAS PROVINCIAS se ha puesto en contacto con el alcalde de la localidad para conocer su versión, aunque al cierre de esta edición no ha tenido respuesta.