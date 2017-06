Intoxicados por su propia medicina Zona donde estaba previsto el museo de arte moderno. Miércoles, 7 junio 2017, 00:18

Toma democracia directa. La lección que un par de asociaciones, Iniciativa Cívica Centre Històric y Xàtiva Digna, le han dado al tripartito en relación con la ampliación encubierta del hotel Mont Sant es de las que hacen época. PSOE y EU estuvieron templando gaitas hasta dos o tres de semanas antes de que Inelcom renunciara a emprender las obras del museo. Y entonces sólo EU, y empujada por la militancia, se pronunció en contra. Claro que el silencio de Compromís fue aún más prolongado. Se mantuvo hasta después de trascender la decisión de Inelcom. Momento en que la concejala de Urbanismo, Cristina Suñer, admitió haber mantenido un contacto con la empresa en el mismo ayuntamiento. Hecho que hasta entonces habían negado, de una manera u otra, los que sí habían expresado alguna ambigüedad sobre la opinión que les merecía este proyecto: Roger Cerdà y Miguel A. Lorente. No contenta con ello desvelaba otro dato para la historia de Xàtiva, que diría Carlos Sarthou, en general, y la suya, en particular. Y es que «sólo trasladé [a los promotores] la voluntad firme del ayuntamiento de no autorizar la construcción de ninguna caseta en la franja de terreno» cuya venta por parte de la Generalidad fue recurrida en su día. Todo lo demás era, al parecer, autorizable o, como mucho, negociable para la edil que, sin embargo, paralizó el desescombro de una casa de la calle En Gai cuya demolición se produjo durante el mandato del PP. «Había posibilidades de continuar trabajando» con Inelcom, remachó, por si alguna duda cabía sobre la disposición consistorial a autorizar la obra.

Es decir que para quienes tienen encomendada la defensa del interés común, paquete en el que habrá que incluir por fuerza al otrora arqueólogo municipal y hogaño encargado de velar por los museos y el patrimonio histórico local Ángel Velasco, las irregularidades en las que incurriría esta iniciativa, caso de ser autorizada, eran 'peccata minuta' y por tanto susceptibles de ser sorteadas mediante una simple labor de sastrería. Parecer que dista una enormidad de lo expuesto en el documentado informe que Iniciativa Cívica remitió a la Academia de BB.AA. de San Carlos, al CVC y al Instituto de Protección del Patrimonio Histórico Español de Madrid con la esperanza de que dictaminaran en contra del proyecto.

Por si esta inhibición cómplice fuera poco, tuvo que ser una organización ecologista la que objetara que aviados íbamos si todos los datos esgrimidos por la empresa promotora eran tan exactos como el número de turistas que atraería el nuevo museo a la antigua Saetabis. 200.000 visitantes no los tiene el IVAM, ¿cómo iba a tenerlos una colección de arte tan peculiar como la que posee Inelcom en Pozuelo de Alarcón?

El relevo en la alcaldía de Canals podría tener consecuencias positivas para el orbe. No se vayan a pensar. Quién sabe. Igual Ricardo Requena Muñoz es capaz de conseguir, a base de zombis, que la concejala de Cultura deje de promocionar una actividad tan incívica como la de los grafiteros. María Celia Ibáñez Belda no lo quiere admitir, pero la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Teruel ha denunciado que las unidades que cubren el trayecto llevan toda la carrocería cubierta de grafitis. Con lo que los pasajeros no pueden mirar al exterior -asomarse estuvo prohibido siempre-, ni saber por dónde van o en qué estación se encuentran porque se lo impide la pintura de estos supuestos artistas amparados, entre otros, por el consistorio canalino. El Ayuntamiento de Murcia, por su parte, va a destinar 45.000 euros a «limpiar de pintadas vandálicas», en expresión del diario 'La Verdad', seis zonas del centro histórico y comercial. Tarea en la que los especialistas emplearán 180 kilos de decapante antigrafiti, 3.300 litros de agua a presión y 350 kilos de pintura.

Dos firmas notables se ocuparon de glosar en 'La Vanguardia' el último recital que dio Raimon el pasado 28 de mayo. Uno fue Sergi Pàmies, quien se hizo eco de que «una vistosa representación política acudió al Palau, no sé si para [...] evitar que les pregunten por qué en las últimas décadas ha sonado tan poco en nuestras emisoras públicas». El otro fue Joan de Segarra, quien escribió que denunció lo mismo que Pàmies cuando murió el alcoyano Ovidi Montllor, pero que sus «palabras fueron silenciadas por TV3». Y que le «gustaría que tras esa retirada asomase la cabeza una Fundació Raimon, o algo así, que recogiese, estudiase y divulgase todo lo que aquel mozo socarrat de Xàtiva representó y representa para la Cultura, con mayúsculas».

No podemos resistir la tentación de darle la barrila al concejal de Deportes con informaciones relacionadas con los costes de mantenimiento de piscinas. El Ayuntamiento de Zaragoza, que tantas cifras ha puesto encima de la mesa sobre la sangría que le supone mantenerlas abiertas, aún desvelaba el otro día cuánto dinero ha invertido este año en ponerlas en orden: las reformas emprendidas hasta la fecha se elevan, tome nota, señor Aldavero, a 455.000 euros.

A buenas horas, mangas verdes. La crítica que hemos leído por ahí a la transformación en su día de la piscina olímpica de Xàtiva en un miniparque acuático es correcta. Fue una pena perder una instalación tan impresionante... Si se obvia que los trampolines, también olímpicos, estaban cerrados por el peligro que suponían; que la profundidad de la pileta estaba en consonancia y eso la hacía aún más deficitaria; que el riesgo de electrocución en la encharcada sala de máquinas era tremendo; que las dos piscinas infantiles carecían de depuradora y la de la grande, como el resto de la instalación, estaba para cambiar de arriba abajo. Pero la pregunta es: ¿Y eso por qué no lo dijeron entonces?