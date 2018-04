Interviene en otra fuente de Xàtiva Lunes, 16 abril 2018, 23:51

Quienes se sorprendieron de que el Ayuntamiento de Xàtiva pusiera un muro de plástico rojo como telón de fondo de la Font del Lleó el año en que cumple su II centenario, ignoraban que lo mejor estaba por llegar. El concejal de Cultura Jordi Estellés ha incluido en la campaña 'Dignificant Xàtiva' un cambio más radical en la imagen de otra fuente antigua de la ciudad, la de la calle Puig. Un mural que representa la leyenda de las dos ermitañas, la del Puig y la de Santa Anna. Y que viene a confirmar una vez más el aforismo según el cual el cielo está empedrado de buenas intenciones, ya que se da la casualidad de que este Puig no es toponímico sino patronímico, como la práctica de totalidad de los apellidos que pueblan el callejero histórico setabense. Es decir que no alude a la montaña desgajada por Dios de la de Santa Anna para que no riñeran sus moradoras sino a una familia que residía en esta calle. Aunque todo apunta a que se trata de una obra de José A. Espinar, LAS PROVINCIAS no ha podido confirmar si es este pintor el que lo está ejecutando. Autor de un sinfín de murales religiosos, culturales o decorativos en distintas iglesias y pueblos de la Comunitat, en el haber setabitano de Espinar figuran los existentes en las paredes del patio del colegio Attilio Bruschetti y en unos derribos de la calle Almas, una espectacular recreación de la panorámica de Xàtiva que pintó Anton Van den Wyngaerde en 1563.

Otra piscina cubierta... de cemento. Recado para el señor Aldabero. La semana pasada comenzaron las obras para la transformación de la antigua piscina cubierta de Segorbe en una pista multifuncional. El cubrimiento del antiguo vaso de la piscina permitirá a la capital del Alto Palancia disponer de unas instalaciones aptas tanto para la práctica de diversos deportes como para celebración de distintas actividades socioculturales.

Reformas en domingo. El bajo de la calle de la Reina, 34 donde estuvo Nolotire está siendo adaptado para acoger la tienda de congelados existente hasta ahora en Hostals, 35. Nada comparado, de todos modos, con las obras que se están llevando a cabo en el bajo de Jaime I, 35, donde hasta hace unos meses estuvo la zapatería Geyma. Es tal la prisa por abrir que tienen los nuevos inquilinos que los albañiles estaban trabajando en su acondicionamiento el domingo por la tarde.

Los pelillos a la mar del PSPV. Mucha generosidad política es la que ha puesto de manifiesto el concejal Jordi Estellés (PSPV) al invitar a Josep Ll. Albiñana a pronunciar el parlamento que cierra los actos de conmemoración de la batalla de Almansa. El extitular del Consell preautonómico es la máxima autoridad superviviente de cuantas participaron en la inauguración del monumento a los 'maulets' celebrada en 1978. Pero, tras alejarse del PSOE en 1981, fue vicesecretario del PNPV y en 2015 candidato al senado por Compromís-Podem. Claro que entonces fueron los nacionalistas los que le hicieron el vacío, según los analistas políticos, y eligieron a la número 2 de la candidatura en lugar de a él. Por lo que el PSPV podría pensar que no es ni de unos ni de otros.

Dudas sobre la nueva rotonda. No queremos juzgar precipitadamente la aportación de la nueva rotonda a la mejora del acceso a Xàtiva desde la A-7. Pero lo único que hemos podido constatar las dos veces que hemos pasado por allí es que ahora son tres las redondas que hay que trazar y entre dos y tres las retenciones que hay que sufrir, ya que la del tanatorio no hay quien te la quite y en la de nueva creación y en la de Mercaxàtiva también se producen en función de las incorporaciones laterales que reciban. Pero quién sabe. Igual desaparecen el día en que se abra a la circulación el acceso directo al cementerio. ¿O no se va a abrir?

La comisaría fue de un 'maulet'. Es de esperar que, tras la mutación demanial aprobada, el consistorio informe al Ministerio del Interior de que va a intervenir en un edificio cuyos orígenes se remontan al siglo XVII, por lo que deberá actuar con tiento. El historiador Mariano González Baldoví explica en su obra que la casa perteneció a la familia Aparici, razón por la cual el callejón peatonal posterior lleva este nombre. A esta familia pertenecía Josep Aparici Barberà, el 'jurat' de Xàtiva que encabezaba la columna de setabenses desterrados que emprendieron el camino de Castilla tras el decreto de expulsión de los austracistas en la Guerra de Sucesión. A su paso por Almansa enfermó y murió tiempo después, siendo enterrado en la iglesia parroquial. Una nieta suya, Victoria Albero Aparici, propició la construcción del altar mayor de la Seo. A finales del XVIII o principios del XIX, el inmueble solariego, propiedad ya del ayuntamiento, se convirtió en Casa de Misericordia. La II República lo transformó en centro de higiene. Dependencia que perduró hasta la inauguración del ambulatorio de la plaza del Españoleto.

El síndrome de los balcones abiertos. Aviso a la Concejalía de Urbanismo. No es una casona ni un palacio, pero tiene su valor patrimonial. Y la primera planta del edificio que albergó Tele Xàtiva presenta el mismo aspecto que la casa de los Sanç de Alboi en sus peores momentos: Los cuatro balcones abiertos. Con el peligro que eso entraña para la buena conservación de un edificio.

Jardines bien iluminados. Da gusto ver lo iluminados que están ahora la glorieta de José Espejo, el jardín de Selgas-Marín y el de la Paz, así como el tramo comprendido entre Los Arcos y el Gran Teatre. Pero en la avenida de Selgas hay cuatro farolas isabelinas a oscuras. Amén de que los vecinos consultados no comparten la idea de desguarnecerlas, quitándoles los cristales, para que hagan más luz. Consideran que el paseo está bien iluminado. Y si es por procesiones, las únicas que pasan tradicionalmente por la Alameda, la de la Burreta y la del Traslado de Cristo al Sepulcro, no pueden ser más mañaneras.