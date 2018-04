UGT impugnará el pleno de Càrcer que aprobó la Relación de Puestos de Trabajo

El secretario intercomarcal de UGT, Francisco Santisteban, ha anunciado que van a recurrir ante los tribunales el último pleno del Ayuntamiento de Càrcer en el que se aprobaba la Relación de Puestos de Trabajo del personal funcionario, al no haber sido negociado por la Mesa General de Negociación. Es más, Santisteban asegura que dicha mesa no se ha constituido a pesar de que hace un mes presentaba la petición por escrito en el registro de entrada municipal instando al alcalde su constitución y que días más tarde, el propio primer edil, Josep Botella, le contestó que no.

«En los 32 años que llevo de secretario intercomarcal de UGT es la primera vez que me dicen que no a la constitución de una Mesa de Negociación», asegura Santisteban y apunta que tuvo una «tensa» conversación con Botella en la que ya le advirtió que estaba vulnerando el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de libertad sindical y que le avisó de una posible denuncia, puesto que tiene el deber de constituirla. La sorpresa ha sido mayor, insiste, cuando se entera de que el pleno aprueba la RPT «por acuerdo de la Mesa General de Negociación, cuando no existe».

Francisco Santisteban menciona el artículo 36 de la Ley 7/2007 en el que indica que en la Mesa de Negociación participarán los sindicatos más representativos, «que en este caso son UGT y CCOO» y no los delegados de la administración, que sí pueden asesorar a los sindicatos.

Y es que el alcalde, Josep Botella, asegura que sí se ha constituido dicha Mesa de Negociación en la que ha participado el delegado que UGT tiene en el consistorio representando al personal funcionario y que, por tanto, no se ha cometido ninguna ilegalidad.

El primer edil de Càrcer apunta que la Relación de Puestos de Trabajo aprobada se refiere sólo a los funcionarios, puesto que la del personal laboral no se podrá realizar hasta que no lleven a cabo el proceso electoral para elegir a sus representantes.