Un hueso duro de roer

El Ayuntamiento de Xàtiva ha decidido asumir en cuanto pueda la compra del real monasterio de Santa Clara. Un desafío que le obligará a relegar la reconstrucción del claustro de Sant Domènec, a no ir mucho más allá de la reparación de la techumbre de la casa de los Pelegero de la calle En Gai y puede que a dejar que se degrade hasta que caiga el tejado que amenaza la estabilidad de la casa de la Juventud. Porque el presupuesto municipal da para lo que da. No se lo vamos a reprochar, de todos modos. Lo ideal habría sido que lo adquiriera Inelcom para albergar su colección de arte contemporáneo. Pero dado que Vicente Quilis sólo tiene interés en rentabilizar su inversión en Montsant y que el Banco Santander, propietario actual del convento, no tiene más compradores, algo hay que hacer. Comprarlo u obligar a su titular a mantenerlo y conservarlo tal como indica la ley. No queda otra.

Verde que te quiero verde. Iniciativa Cívica Centre Històric ha conseguido colar en el segundo puesto de los presupuestos participativos de la ciudad una propuesta deseable pero un tanto insostenible: aumentar la masa verde existente en el caso antiguo. Un desiderátum que por un lado choca con el incivismo, si se crea en forma de macetones; a la suerte que corren frecuentemente los existentes en la calle de Montcada nos remitimos. Y por otro, con la conservación y la visión de los monumentos.

La preciosa fachada del antiguo hospital nunca ha lucido mejor que desde que se dejó la plaza de la Seo sin más obstáculo que un sombrajo. Semanas atrás fue la concejala de Medio Ambiente Pilar Gimeno quien resolvió talar los últimos arbolillos que quedaban frente al convento de San Agustín porque levantaban la acera. Y los conservadores de la catedral de Valencia atribuyen a los jardincillos laterales existentes en la calle del Micalet y en la plaza de la Reina las humedades que afectan al interior del templo.

Marzal perfila una época. Acaba de salir a la venta, con fines benéficos, un nuevo libro del fotógrafo Toni Marzal, 'Perfils d'un poble'. Un volumen que es a la fotografía y a Xàtiva lo que 'Homenots' de Josep Pla a la literatura y a la Cataluña de su tiempo: una descripción gráfica de dos generaciones de notables de las artes y las letras setabenses de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI. Un centenar de daguerrotipos, en su mayoría retratos cuidadosamente elaborados y ambientados, aunque no faltan las instantáneas, las imágenes captadas fugazmente o al vuelo, que constituyen una aproximación bastante completa al caudal creativo «d'un temps i d'una ciutat», que diría uno de los protagonistas del libro. Porque aunque él haya preferido presentarlo de una manera mucho más socarrada -como una puesta al día de la leyenda que aclara el sentido del retablo cerámico de la calle Noguera: «Tu pila es Jordán fecundo/ cuyos hijos con verdad/ son timbres de esta ciudad (...)» 'Perfils d'un poble' no es sólo un libro de fotos. És un álbum de semblanzas, que es lo que hace el artista Toni Marzal cuando retrata personajes. Cuando los clava. Y fija en imágenes indelebles su paso por la tierra.