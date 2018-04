Huelga indefinida en Inntema

La plantilla de la empresa Innovación y Tecnología de la Madera, Inntema, de l'Alcúdia ha convocado una huelga indefinida por «incumplimiento grave del empresario». Desde CC.OO. explican que desde el mes de enero no se está pagando el sueldo a los trabajadores de esta empresa por lo que han decidido ir a la huelga a partir de mañana miércoles. «Sólo nos dan explicaciones y excusas que no entendemos porque la actividad de la empresa no ha parado ni ha bajado, estamos con más trabajo pero no nos pagan», denuncian.