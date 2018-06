El hotel Murta de Xàtiva cierra sin previo aviso y el Consistorio rescindirá la concesión El hotal Murta de Xàtiva permanece cerrado mientras se solucionan los problemas con la concesión. / f. a. c. La concesionaria del inmueble municipal, Viajes Levante S.A., debe 72.000 euros y el Ayuntamiento anuncia una nueva licitación BELÉN GONZÁLEZ XÀTIVA. Miércoles, 6 junio 2018, 23:55

El Ayuntamiento de Xàtiva ha iniciado el proceso de rescisión del contrato de concesión del Hotel Murta, de propiedad municipal, a la mercantil Viajes levante S.A., por incumplimiento de sus obligaciones, entre ellas y, fundamentalmente por el impago, puesto que, según ha informado el concejal de Hacienda, Ignacio Reig, a LAS PROVINCIAS, la deuda asciende ya a 72.000 euros, suma correspondiente a tres años del canon que se estableció en el contrato de concesión, en el año 2012, firmado por el entonces alcalde, Alfonso Rus.

Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido la decisión de la concesionaria de cerrar, sin previo aviso, las instalaciones. Ignacio Reig dice que, después de varios intentos, ha podido hablar con un representante de la mercantil quien le ha asegurado que abrirán en unas semanas, aunque sin precisar cuál es la causa del cierre temporal, algo que, dada la experiencia, no es creíble para el equipo de gobierno municipal que ya ha anunciado que, a no ser que paguen de inmediato todo lo que deben, iniciarán, tras la rescisión del actual contrato, un nuevo expediente para licitar de nuevo la gestión del hotel.

«El problema no es el hotel, porque nos consta que es viable y que la gente se interesa. El problema es la empresa pasa por una difícil situación y ha arrastrado al Murta», asegura Reig, apuntando que no son más de un par los trabajadores afectados porque la mayoría, ya extrabajadores, están en procesos judiciales con la empresa también por impago desde hace un año.

El concejal de Hacienda recuerda que Viajes Levante S.A. fue también la adjudicataria de los viajes de mayores del programa de Turismo puesto en marcha por la Diputación, al frente de la que se encontraba también Rus, concesión que fue llevada a los tribunales por la Asociación de Agencias de Viaje al considerar que había irregularidades. «Mientras ha tenido el apoyo de la Diputación ha tirado para adelante, pero ahora está en proceso concursal», manifiesta.

La concesión que desde el Consistorio se le dio a la mercantil era por diez años, es decir, no cumpliría hasta el año 2022. De hecho, según reconoce el titular municipal de Hacienda, la empresa incluso ha llegado a reclamar la revisión del contrato al considerarlo perjudicial para sus intereses, entre ellos la ampliación de dicha concesión por un mayor periodo de tiempo, al considerar que diez años era insuficiente para reinvertir la inversión que tuvieron que realizar para poner en marcha el establecimiento hotelero.

Sin embargo, la ley contractual da la razón al consistorio, puesto que el impago es causa justificada para rescindir el contrato de manera unilateral y el equipo de gobierno municipal tiene claro que este bien patrimonial no es solo necesario para el turismo en Xàtiva, pero es que además, aseguran que hay demanda para este establecimiento, que además cuenta con el aliciente de estar junto a una de las piscinas municipales, que lleva el mismo nombre, y, por tanto, con buenas perspectivas empresariales especialmente en época estival.

Ignacio Reig lamenta que se haya producido esta situación justo al inicio del verano, puesto que el hotel podría estar cerrado como mínimo durante seis meses hasta que se concluya la nueva adjudicación.

Aunque la empresa ha indicado al concejal que el cierre es por unas semanas sin dar más detalles, la web del establecimiento no está operativa y en los buscadores más populares de hoteles o bien se indica que no hay ofertas o, en otros casos, si se introduce una fecha para consultar la disponibilidad y hacer la reserva, asegura que no hay disponibilidad ni para este mes de junio ni para el de julio.