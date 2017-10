Grabación de 'El Maestro' en Xàtiva Trabajadores del bar-cervecería Xàtiva en Kioto. Miércoles, 25 octubre 2017, 00:41

La concejalía de Cultura de la ciudad de Xàtiva va a promover la grabación de 'El maestro', de Lluís Milà. Así lo anunció el gran intérprete de instrumentos de cuerda pulsada Robert Cases Marco en el preámbulo del exitoso concierto que dio el domingo en una iglesia de Sant Feliu que rozó el lleno. 'El maestro' es el único de los tres libros escritos por Milà o Milán que contiene música. Está dedicado al rey Juan III de Portugal, en cuya corte trabajó antes de incorporarse a la de los virreyes de Valencia Fernando de Aragón, duque de Calabria, y Germana de Foix. Editado en el Cap i Casal, en el año 1536, 'El maestro' es el primer libro publicado en España para la enseñanza de un instrumento musical concreto, la vihuela, y de los pocos de la época en contener un amplio y variado cancionero original del autor.

Concierto a dos velas de verdad. Cases cautivó al auditorio con piezas que interpretó a vihuela, guitarra barroca y tiorba, instrumento con el que sólo hizo un bis, para despago de los presentes, que hubieran querido que no dejara de tocar. Como hizo impertérrito, por cierto, cuando se fue la luz y siguió tocando como haría un setabense acostumbrado a las constantes interrupciones en el suministro eléctrico o de agua que padece la ciudad.

Las cosechas perdidas en La Costa. No es la primera vez que lo decimos, con escaso éxito, ya que, de lo contrario, no insistiríamos en el argumento. Es una pena que el Ayuntamiento de Xàtiva no saque a concurso, porque al tratarse de una institución oficial está obligado por ley a hacerlo de esta manera, las cosechas de algarrobas, aceitunas y almendras de La Costa. Lógicamente no se trata de que haga caja con esta iniciativa, sino de que alguien se las quede y libere al ayuntamiento, por la suma que sea, de la desatendida obligación que tiene de retirarlas para que no se pierdan, como se están perdiendo de mala manera; no sufran los árboles, como están sufriendo, y no incrementen al caer el manto de yesca que cualquier día nos va a dar un disgusto. Por no hablar de lo que ensucian las aceras los ejemplares que están más próximos a la torre de l'Almetla. ¿No les duele ver las ramas vencidas por el peso de unas aceitunas que aún han doblar en muchos casos su peso si no se retrasan las lluvias?

No se han gastado un euro ni en pintura. Que no cunda el pánico. La presencia de un contenedor rebosante de escombros frente a la escalera que une Corretgeria con el Mercado indujo a pensar a algún transeúnte que UGT o Comisiones Obreras. se habían animado a reformar el edificio sindical. Pero no es así. Es en una finca situada a espaldas del antiguo hospital donde están poniendo al día una vivienda. El inmueble de la antigua Confederación Nacional de Sindicatos está, poco más o menos, como lo dejó el ministro, secretario general del Movimiento y delegado nacional de Sindicatos José Solís Ruiz cuando lo inauguró en los primeros años 60 del siglo pasado. Vamos, que da pena. Cristales sucios, rejas polvorientas... Menuda 'República de trabajadores' harían estos.

El jardín vertical ya tiene un árbol. La concejala de Parques y Jardines de Xàtiva, Pilar Gimeno, está a punto de conseguir que el anunciado jardín vertical de la calle Trobat le salga poco más que gratis. Más tieso, y por ende vertical, que el árbol que sobresale de la valla que rodea la excavación arqueológica realizada en su día no va encontrar otro en todos los viveros situados a 30 kilómetros a la redonda de Xàtiva. Con ese lidonero -o al menos eso es lo que parece-, unas cuantas plantas, un poco de tierra para allanar el solar y unos bancos le sale una zona verde de lo más barata. Y aparente, oiga. Y aparente.

¿Nueva óptica López? El bajo de la calle Sant Francesc donde tuvo la óptica Antonio López Barberá, fallecido el pasado 8 de abril a los 89 años de edad, está a punto de continuar la tradición que no siguió su hijo, el oftalmólogo y propietario de la Editorial Ulleye Antoni López Alemany. La misma pantalla de televisión que utilizaba EUPV, anterior inquilino del local, para anunciar sus actos, informa ahora de la próxima apertura de un establecimiento de estas características. Hijos tiene más que suficientes el también fundador en su día de la clandestina Radio Socarrada para que alguno de ellos retome el negocio que llevó a cabo el abuelo.

Formalidad más allá del cierre. El enigma del prolongado cierre del bar Las Vegas no deja de crecer. Con una foto de toda la plantilla y un escueto 'Esperamos volver a vernos pronto' en internet se despidieron, por vacaciones, de sus clientes el pasado 29 de julio. Y hasta hoy, en que alguno de sus integrantes ha vuelto a dar muestras de la formalidad que siempre caracterizó al establecimiento colocando un cartel en el que informan a las personas que siempre jugaron al número de la Lotería de Navidad del bar dónde pueden adquirirlo ahora que no están en condiciones de facilitárselo ellos: la Música Nueva o Casa Carmina, ubicada junto a la joyería Sancho.

Japoneses amantes de Xàtiva. Nuestro corresponsal en la ciudad de Kioto ha ido ya un par de veces al bar-cervecería Xàtiva y ha podido saber que los dueños del mismo son unos japoneses que visitaron nuestra ciudad y les gustó tanto que no sólo repitieron a la menor oportunidad que se les presentó sino que, hace cinco años, decidieron honrarla bautizando el negocio que iban a abrir con su nombre. Fíjense si se quedaron prendados de Xàtiva que el sitio que tienen en una red social está lleno de fotos del castillo, la plaza del Mercado, la estación, etcétera. La cervecería Xàtiva ofrece un variado surtido de platos españoles y valencianos, desde las tapas, la paella y las tortillas -Hay que ver en su portal lo redonda y perfecta que la hacen- a los productos de la tierra. Una botella de Socarrada cuesta 1.000 yenes, 250 más que una Estrella Galicia y 150 más que una Mahou negra. Un vaso de vino de la D.O. Almansa, 600. Sus señas son: xativa-kyoto.jp.

Xàtiva, en un visto y no visto de La 2. Xàtiva fue «uno de los pueblos» (sic) que visitó fugazmente el programa de La 2 'Un país mágico'. Apenas unos minutos entre una visita a vuelapluma a Sagunto y otra no menos de corrido a Chelva, en la comarca de Los Serranos. Los suficientes, de todos modos, para que el espectador que a esas horas del sábado estuviera pendiente de la segunda cadena de RTVE se llevara una idea aproximada de lo bonita y monumental que es la ciudad y lo pronto que los madrileños convierten el apellido de la concejala de Turismo Mariola Sanchis en un estornudo. Una Sanchís (¡Jesús!) que, por cierto, no desentonó en el mano a mano con el motorizado presentador salvo cuando calificó de real el Hospital Mayor de Pobres. Cosa que, como ya aclaramos la semana pasada a propósito de otra lamentable circular de RV Edipress, no es verdad.