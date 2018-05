El gobierno de Corbera rechaza que se debata sobre la estelada colocada en el castillo La estelada estuvo unas horas colgada en el castillo de Corbera. / lp El PP pedía que se mostrara rechazo a la actuación de Arran y se instaba a la Diputación a tomar medidas para impedir accidentes MANUEL GARCÍA CORBERA. Viernes, 4 mayo 2018, 00:24

La polémica de la bandera estelada en el castillo de Corbera llegó hasta el pleno municipal. El Partido Popular presentó en el pleno de ayer una moción mostrando el desacuerdo con el acto de Arran y apostando por la defensa de los símbolos oficiales. Compromís votó en contra de la urgencia de la moción mientras el concejal del PSPV sí apoyó la urgencia de la moción y que ésta se hubiera debatido además de presentar una moción alternativo. Sin embargo, la mayoría de ediles de Compromís (7) por 3 del PP hizo que la moción popular no se debatiera.

El portavoz del Partido Popular, Vicente Pastor, presentó una moción para que el pleno del Ayuntamiento se pronunciara sobre los hechos llevados a cabo por la asociación independentista Arran en el castillo de Corbera, aprovechando la celebración del 25 de abril.

En la moción se proponía «mostrar la disconformidad en la utilización del castillo de Corbera con fines políticos, rechazando por tanto la acción de la asociación Arran por la lucha por unos países catalanes independentistas y socialistas como único proyecto de soberanía para el país valenciano», tal y como declararon los asaltantes al castillo.

El portavoz del PP recordó que en su moción no pedían «nada partidista»

Además, proponía que el Pleno del Ayuntamiento de la localidad de la Ribera Baixa se posicionara junto a la legalidad y los símbolos oficiales.

Asimismo, querían que el pleno de Corbera instara a la Diputación de Valencia a cumplir con un hipotético acuerdo plenario mediante el cual se hubiera solicitado que se tomaran medidas para impedir que pudiera existir peligro para las personas y para la estructura del castillo de Corbera.

Según el portavoz del PP, «no hemos pedido nada partidista. Nos hemos limitado a solicitar que un Ayuntamiento democrático cuyos representantes han jurado la Constitución, defiendan la utilización de símbolos oficiales como representación de la unión de todos los corberanos, valencianos y españoles, independientemente de su ideología».

Bloc-Compromís, según lamentaron desde el PP, decidió votar en contra, al no compartir la exposición de motivos. «Querían que consensuáramos la moción, pero a su manera, que era suprimiendo cualquier tipo de referencia al hecho tan grave que se hizo en el castillo y limitando a pedir a la Diputación que actuara. Tenemos unas convicciones muy claras sobre este aspecto y no vamos a renunciar a ellas, por mucho que le incomoden a Compromís y al equipo de gobierno municipal», declaró Pastor.

«Una vez más Bloc-Compromís utiliza el rodillo de su mayoría absoluta para aplastar políticamente al principal partido de la oposición e impedir que nuestras propuestas puedan ser llevadas a cabo, ni tan siquiera debatidas democráticamente. No es la primera vez que Bloc-Compromís hace esto, aunque en esta cuestión ya lo esperábamos: la asociación Arran ha hecho lo que a Compromís le gustaría, pero no se atreve a llevar a cabo por miedo a perder apoyo de los vecinos y vecinas de Corbera. Ya conocemos los precedentes de reuniones de miembros del equipo de gobierno municipal con partidos independentistas como Bildu o Esquerra Republicana de Cataluña, su posición a favor de los políticos presos en Cataluña o las fotos con cuatribarradas de fondo y en compañía de Gabriel Rufián. Son libres de hacer lo que consideren, pero no podemos quedarnos sin una repuesta política a un acto político tan indecente como el que hizo Arran».

Desde el Partido Popular de Corbera afirmaron que son «claros sobre el tema: Bloc-Compromís se ha puesto al lado de las personas que colgaron la bandera independentista y en contra de la opinión mayoritaria de los vecinos y vecinas de Corbera, que se encuentran indignados».

«Hemos recibido decenas de quejas por parte de vecinos del municipio indignados con el tema y por eso el Partido Popular ha decidido presentar esta moción escuchando su voz, cuyo contenido -como en tantas otras propuestas del Partido Popular- ha terminado en la basura gracias a la mayoría absoluta de Compromís, desechando también la voz del pueblo indignado por esta cuestión», declaró Vicente Pastor, quien lamentó no haber podido debatir la moción sobre este incidente acaecido en el castillo.