El gobierno de Algemesí sube sueldos a policías sin aprobarlo el pleno y con informes en contra Policías locales de Algemesí, durante una Setmana de Bous. / manuel garcía Més Algemesí pide la retirada de las competencias al edil de Personal ante unos hechos «muy graves» y éste admite «errores» MANUEL GARCÍA ALGEMESÍ. Martes, 30 enero 2018, 23:52

El gobierno de Algemesí (PSPV y EU) ha acordado un aumento lineal de sueldo para los policías locales por dos motivos: en concepto de productividad y por el incremento del precio de las horas de extra de Setmana de Bous. Este incremento se ha producido con informes desfavorables de Intervención y Personal y sin que la decisión del incremento hubiera pasado por el pleno.

El primer concepto, el de productividad, consistía en una subida de cien euros al trimestre en 2017 por los objetivos logrados por los agentes en los trimestres segundo y tercero del pasado año.

Desde Més Algemesí, formación que calificó de «muy graves» los hechos denunciados, pidieron que se le retire la delegación al concejal de Personal Asensio García «dada la chapuza realizada. Esta cuestión debería abordarla seriamente otro concejal», manifestó Josep Bermúdez, portavoz del grupo municipal.

Bermúdez lamenta el uso «irregular» del complemento de productividad

Esta formación calificó de «política y claramente irregular» la utilización de la productividad para «encubrir subidas de sueldo». Recordó que corresponde al pleno establecer los «criterios objetivos»: «La asignación se ha hecho según el 'capricho' del concejal de Personal y/o alcaldesa (la socialista Marta Trenzano)». Por este primer concepto de productividad, se podría hablar de un incremento total de aproximadamente 10.000 euros para los dos trimestres objeto de la decisión. «Este tipo de medidas no puede beneficiar sólo a parte de los funcionarios y con la misma cantidad», afirmó Bermúdez.

El edil señaló que el informe de los técnicos municipales recuerda que el acuerdo sobre la productividad «se aprueba por acuerdo de la Mesa Sectorial de la Policía Local, pero no ha sido ratificada por acuerdo del Ayuntamiento pleno».

El decreto de alcaldía sobre esta cuestión, afirma Més Algemesí, «incurre en un claro desvío de poder al fijar ella (la alcaldesa) un criterio totalmente personal y subjetivo para efectuar ese pago».

Por lo que respecta consideran «otro desvío de poder de alcaldía», el de aumento del precio de las horas extra trabajadas en la Setmana de Bous, se ha acordado un incremento de 2'8 euros por hora extra (para una cantidad total de 7.232 euros) «pero sólo para la Policía, no para el resto de trabajadores».

Intervención también informa «desfavorablemente», según la versión de este partido en la oposición, porque «la propuesta considera el abono de unas diferencias de precio por hora que no responden a ningún criterio establecido por el pleno ni tampoco al concepto de complemento de productividad regulado en el Real Decreto 861/1986». Asimismo, Personal indica que existen unos criterios para asignar la productividad a la Policía «que no se ajustan a la propuesta elevada por el concejal de Personal».

De este modo, y en opinión de Més Algemesí, tanto la alcaldesa de la ciudad como el concejal de Personal «utilizan irregularmente la asignación del complemento de productividad en favor sólo de quien ellos quieren». La formación de Josep Bermúdez se muestra abierta a negociar retribuciones de colectivos o trabajadores que no tengan un complemento de destino o específico adecuado, «pero no estamos dispuestos a permitir esta serie de irregularidades, cuando no ilegalidades, que en el fondo lo único que hacen es crear agravios comparativos y obligar a los trabajadores mal retribuidos a ir a implorarlos esta 'gracia'. Gobernar no es eso. Y mucho menos cuando se incurre en un desvío de poder y la alcaldesa asume una competencia que es del pleno».

En declaraciones a LAS PROVINCIAS, el concejal de Personal de Algemesí, Asensio García, respondió que, por lo que respecta a la productividad aprobada para los policías ésta no es lineal «sino transitoria» y que está abierta a próximas modificaciones.

Sí que reconoció, por contra, que «puede haber habido errores» por lo que respecta al incremento en el precio de las horas extra de la Setmana de Bous: «Intentaremos corregirlos», señaló.

Cuando se le preguntó si se sentía aludido por las críticas de Més Algemesí hacia su labor como concejal de Personal, afirmó que sí. Explicó que la labor de gobierno en la situación actual en la que están, en minoría, provoca situaciones como la actual ya que no tienen «todas las manos que quisiéramos» para hacer frente a la gran cantidad de trabajo que deben llevar a cabo.

Justificó el incremento salarial a los agentes de la Policía Local en que los de Algemesí están cobrando por debajo de la media con respecto a otros municipios, por lo que vio normal que existan este tipo de reivindicaciones.