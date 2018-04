El gobierno de Algemesí defiende la información sobre las Escuelas Infantiles REDACCIÓN ALZIRA. Viernes, 6 abril 2018, 00:35

El Ayuntamiento de Algemesí se ha referido a las críticas que Més Algemesí ha lanzado sobre el proceso de escolarización en las Escuelas Infantiles Municipal tras consultar su contenido a la inspección educativa. Recordaron que la resolución de la Conselleria salió el 26 de marzo «y se ha constatado que la baremación para adjudicar las plazas es la misma del curso pasado». La misma «se ha efectuado de forma rigurosa en una comisión formada por la concejala de Educación, la secretaria del consejo escolar y las tres directoras de las escuelas infantiles municipales».

En cuanto a la determinación de las autoridades autonómicas de hacer realidad la gratuidad en la enseñanza de 2 y 3 años afirmaron que «aún no hay resolución oficial, por lo tanto el Ayuntamiento no puede informar sobre este tema porque no hay ninguna orden autonómica oficial sobre el tema».

Desde el equipo de gobierno de Algemesí se mostraron «totalmente a favor de la gratuidad de la enseñanza en 2 y 3 años, pero debemos esperar a que sea oficial esa gratuidad para poder informar sobre ella y aplicar una normativa que no existe todavía de forma oficial».

Desde Més Algemesí recordaron que el anuncio de la gratuidad de las plazas se realizó «a final de año. Esa parte ya se sabía. ¿Por qué no se ha informado? Tal y como admite el propio consistorio falta información. Por eso mismo lo prudente era esperar y matricular cuando se tuviera toda la información».

Agregaron que conocían la existencia de un folleto «pero lo que resulta increíble y demuestra cómo van las cosas con este gobierno es que en la página municipal no haya ninguna información del proceso, ni convocatoria, ni calendario, ni formulario, ni listas... Aquí las cosas se hacen a destiempo y mal», concluyeron desde Més Algemesí.