La Generalitat apoya a Sueca para convertir el antiguo matadero en un Centro de Día Autoridades municipales y autonómicas, junto al matadero. / lp Ambas administraciones llegan a un acuerdo por el que el Consistorio asume el coste de la reforma y el Consell financiará las plazas del Centro BELÉN GONZÁLEZ SUECA. Jueves, 26 octubre 2017, 00:38

Sueca está más cerca de hacer realidad el proyecto de rehabilitación del antiguo matadero municipal para su reconversión en un Centro de Día para Mayores y espacio para las personas enfermas de Alzheimer.

Y es que, aunque el proyecto ya está bien definido y planteado por el consistorio suecano, a partir de ahora cuentan también con el respaldo de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat tras la visita que ha realizado la directora general de Servicios Sociales y Personas en Situación de Dependencia, Mercé Martínez, quien, invitada por el Ayuntamiento de Sueca, ha podido conocer de primera mano estas instalaciones del matadero municipal.

La alcaldesa de Sueca, Raquel Tamarit; la concejala de Acción Social, Noelia Sisteró, y el concejal de Urbanismo y Obras Públicas, Julio Sierra, han sido los encargados de explicarle el proyecto a la directora general con el objetivo de conseguir el apoyo de la Generalitat en el futuro de la nueva instalación .

Un proyecto que, la directora general del área ha calificado de «motivador y emprendedor». «Esta es una necesidad que tiene el pueblo de Sueca y que su alcaldesa ha recogido perfectamente a través de su equipo de Servicios Sociales que está trabajando muchísimo para esta demanda que existe, una demanda latente y potencial. Realmente considero que hay que darle cabida dentro de la Ley de la Dependencia», afirmó Martínez.

Con estas palabras, la directora general confirmaba el compromiso de la Generalitat en la ejecución de este proyecto. De este modo, según el acuerdo al que se llegó, el esfuerzo de rehabilitación del edificio será municipal, sin embargo, el consistorio se compromete a rehabilitar el edificio de tal manera que pueda convertirse en un centro homologado por la Generalitat. Esto significará que la administración autonómica asumirá la financiación de las nuevas plazas que se crearán en el Centro de Día.

La concejala de Acción social, Noelia Sisteró ha justificado el destino de uso de este edificio, que se preveía convertir, inicialmente, en un albergue juvenil. «Hemos priorizado el uso del edificio atendiendo a las necesidades de nuestra población», apuntando que «la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer ha crecido notablemente en los últimos meses y cada vez tiene más gente que necesita de este servicio. Como administración pública, sentimos que tenemos que dar una solución en primer lugar a estas personas, también a nuestros mayores en general, porque no tienen porque ir a una residencia internos si no lo necesitan. Tanto el Ayuntamiento como la s coincidimos en la idea de que la gente no tiene por qué estar apartada. Nuestro interés es que nuestros mayores estén integrados, que no tengan que abandonar su entorno y trabajamos para dar el apoyo a las familias porque esto sea posible».

Por su parte, el concejal de Urbanismo y Obras Públicas, Julio Sierra, avanzó que esta primera fase tendrá un coste total de 60.000 euros y los trabajos consistirán, sobre todo, en retirar los restos de las instalaciones del matadero, adaptar los servicios y restaurar y conectar la instalación eléctrica, de agua y aire acondicionado para convertir uno de los módulos del edificio en una sala diáfana.