La Font exige una solución definitiva al problema de los daños por las obras de Adif La actuación llevada a cabo, la instalación de una tubería que canaliza las aguas hasta los terrenos privados. / lp El Ayuntamiento estudiará si acude a los juzgados y pide a la entidad pública que no deje al gobierno municipal al margen de las posibles soluciones BELÉN GONZÁLEZ LA FONT DE LA FIGUERA. Miércoles, 15 noviembre 2017, 00:24

Las obras de construcción de la nueva línea de Alta Velocidad de Levante «no han modificado la escorrentía de la zona» y tampoco las obras ejecutadas «aportan caudales nuevos relevantes en los cauces públicos que no discurrieran con anterioridad a las obras». Ésta es la contestación que ha dado el Gobierno al senador Carles Mulet García, de Compromís, a la pregunta sobre las medidas que Fomento tenía previsto adoptar para reparar los daños causados como consecuencia las obras de esta línea ferroviaria a su paso por La Font de la Figuera.

Mulet, que presentaba la pregunta por escrito en el registro de la Cámara Alta el pasado 28 de junio, transmitía en su escrito la preocupación existente en el municipio de La Costera, puesto que debido a estas obras y en caso de fuertes lluvias y lluvias torrenciales, se producen avenidas e inundaciones que causan daños tanto al término municipal como al caso urbano, apuntando que las infraestructuras que se han realizado para la recogida de aguas de barrancos y ramblas «han resultado del todo insuficientes». «Se han malogrado numerosas infraestructuras de regadío subterráneas y varios espacios públicos», apunta el senador de Compromís.

El Gobierno, además de lo apuntando anteriormente, asegura en su repuesta que «en el proyecto se contemplaban todas las obras de drenaje longitudinal y transversal necesarias para evitar cualquier afección», recordando que todas estas actuaciones han sido autorizadas por Confederación Hidrográfica del Júcar.

También apunta en su contestación que desde Adif se está elaborando un estudio hidrológico complementario de la Rambla de la Silla y el Barranc del Molins, «en el que se van a estudiar a nivel conceptual posibles actuaciones en la superficie de la cuenca de la Rambla, que permitan rebajar el caudal punta de avenida y puedan resolver los posibles problemas preexistentes a las obras ejecutadas en la plataforma de manera estructura tanto para la Font de la Figuera como para el desmonte de la boca del lado Alicante del túnel de La Font del ferrocarril convencional».

Para el alcalde de La Font, Vicent Muñoz, la respuesta es la misma que ya había dado Adif al consistorio y le sorprende que aún se siga negando que no haya ningún peligro ni que afecte al municipio.

Además, el primer edil considera que el Gobierno en su respuesta se contradice porque si dice que ya ha analizado la hidrología de la zona afectada, no entiende el estudio complementario que pretende realizar, además «a nivel conceptual».

Aún así, Muñoz pide que, una vez tengan dicho estudio y las posibles soluciones, que reconoce que no son fáciles, se cuente con el Ayuntamiento «porque tendremos que saber cuáles son las consecuencias para el municipio y no tomen decisiones dejando al margen al consistorio».

Al respecto recuerda que la Dirección General de Carreteras ya ha actuado en la parte que le correspondía, la parte lateral del Molins y la salida desde la estación de la localidad de La Encina hasta la antigua estación de la Font, calificando dicha actuación de «pésima». «Lo que han hecho es instalar una pequeña tubería de no más de 20 centímetros de diámetro que además canaliza todas las aguas a los campos de los propietarios, provocándole un problema a los mismos en el momento de que vengan las lluvias, cuando lo más lógico es que hubieran expropiado dichos terrenos», asegura, apuntando que también se ven afectados los proyectos de futuro para el polígono de la localidad.

El alcalde de La Font de la Figuera ha mostrado su malestar por una situación a la que no le están dando solución desde el Ministerio de Fomento, intuyendo incluso diferencias entre la Dirección General de Carreteras y Adif y asegura que dado que no le dan propuestas ni soluciones a este grave problema para el municipio, van a empezar a estudiar desde hoy mismo la posibilidad de interponer denuncias por daños patrimoniales, no saben si a nivel sólo municipal o con los propietarios de los terrenos afectados.