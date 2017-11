El PP de La Font critica la compra de un solar para el Centro de Día Habla de irregularidad al ser el vendedor familiar de un edil del gobierno y el alcalde dice que es la mejor opción pero que aún no se ha comprado BELÉN GONZÁLEZ LA FONT DE LA FIGUERA. Jueves, 16 noviembre 2017, 00:08

El grupo municipal del Partido Popular dice haber detectado otro «abuso de poder» y «falta de ética moral y administrativa» en el equipo de gobierno municipal en la decisión de comprar un terreno, al parecer, propiedad de un familiar del portavoz del equipo de gobierno para construir el Centro de Día.

En palabras de la portavoz municipal, María José Penadés, « que se construya el Centro de Día es un asunto que celebramos y apoyamos, pero con todos los solares que hay en el pueblo en el que podría edificar el centro de día compran el del suegro del concejal del PSPV».

Para Penadés, se trata de «otra cacicada de la gestión del alcalde que, mas que los mayores tengan un Centro de Día en condiciones de luz natural y las principales medidas de seguridad y emergencia, prefiere mantener su vara de mando dando cariño a su otro teniente de alcalde» e indica que su grupo solicitó un pleno extraordinario para pedir explicaciones de porqué se decide por decreto de la alcaldía invitar a un solo propietario y sin ningún tipo de exposición pública «para dar la misma oportunidad a otros propietarios, ya que terrenos de estas características hay muchos en el municipio».

El PP asegura que seguirá la pista y ya ha solicitado acceso el expediente para la comprobación de la legalidad de los tramites.

«Difama que algo queda», es lo que considera el alcalde de La Font, Vicent Muñoz, que es lo que pretende el PP porque, en primer lugar, según dice, la compra aún no se ha hecho, aunque reconoce que es el que, después de barajar varias ubicaciones, reúne las condiciones «óptimas».

Así asegura que se le transmitió a Penadés en el pleno del lunes, explicándole porqué se descartaron el resto y rebatiéndole los que ellos plantearon, entre ellas por encontrarse en zonas aún no urbanizadas, en calles con pendientes, por no contar con los suficientes metros para un edificio de estas características o porque los propietarios no tenían intención de venderlo.

Muñoz asegura que el solar propuesto cuenta con el visto bueno de los técnicos y de servicios sociales porque reúne todas las características que buscaban. «En primer lugar está junto a un solar municipal que tienen afectación de zona de reserva escolar y que, transitoriamente podría habilitarse como zona verde y jardín; en segundo lugar, por la superficie; en tercer lugar, por estar próximo al centro de salud y a la salida de la N-344 y, en cuarto lugar, por estar entre dos calles llanas, además de algo que también valoramos muy positivamente como son las vistas», asegura el primer edil.

Muñoz espera que después de todo esto los vendedores, no se retracten. «Si el PP consigue que se echen atrás, será la segunda vez que impida que La Font de la Figuera tenga Centro de Día», manifiesta el alcalde, y apunta que «se le olvida a María José Penadés que ella descartó cuando era alcaldesa la mejor de las opciones, el convento de las monjas, junto al centro de salud, que reunía todas las características, pero que no apoyó porque fue una propuesta de los grupos de la oposición».

Finalmente dice no entender por qué se tiene que descartar este solar por el hecho de que los propietarios sean familiares de su portavoz de gobierno.