Las feministas provocan una crisis EU-PSPV La concejala Chapí encabezó el piquete que violó la ley de Patrimonio en el castillo. Martes, 15 mayo 2018, 00:34

Las feministas volvieron a emplear este sábado el patrimonio histórico-artístico de Xàtiva como soporte de sus protestas. Una treintena de ellas, entre las que no figuraba en esta ocasión M. Alcocel, pero sí otra concejala de EU, Cesca Chapí, descolgó un lienzo de unos 30 metros cuadrados desde lo alto de las murallas de castillo. Una actuación que había sido expresamente desautorizada por la comisión mixta de patrimonio, según desveló la secretaría de comunicación del PSPV poco después para acallar las protestas que había provocado su retirada. El comunicado recordaba que el artículo 38e de la ley de Patrimonio prohíbe tajantemente «la colocación de rótulos y carteles publicitarios» en entornos protegidos, como es el caso de este monumento nacional. La nota desvelaba que Chapí, que participó personalmente en la colocación de la pancarta, no es que estaba al corriente de la denegación es que se había «comprometido a evitar la instalación del lazo en las murallas». Asimismo había acordado «con el alcalde colocarlo en la falda de la montaña». La circular no aclaraba cómo ni por qué pero daba a entender que «la decisión [de retirarlo] la ha tomado la regidora». La explicación de este radical cambio de actitud la terminó dando el alcalde Cerdà poco después, a pesar de encontrarse de «viaje de trabajo». «Acabo de autorizar a Cesca Chapí -anotó en su perfil- a que coloque el lazo morado en la fachada del ayuntamiento». Una cesión que, por lo demás, convierte en papel mojado el acuerdo municipal de no utilizar el frontispicio de la Casa de la Ciutat de tablón de anuncios como hacía el PP.

5.000 personas siguen a Cerdà. El alcalde ha conseguido tener 5.000 seguidores en una red social. Marca que va a celebrar aunque aún no ha anunciado cómo. Sí ha pedido a quienes le siguen de cerca lo mismo que una televisión: que permanezcan atentos a la pantalla. «Os gustará», dijo antes de dar «5.000 gracias» a quienes consideran que el diario que lleva adelante es «un instrumento útil, de proximidad y de transparencia para toda la ciudadanía de Xàtiva».

El alcalde actúa como Trump. Le está gustando tanto al alcalde prescindir de las valoraciones informativas de la prensa y dirigirse directamente a los electores que el domingo hizo una de Trump. Entrada la noche escribió en su diario que «mañana -por el lunes- os podré confirmar el primer concierto de la Fira d'Agost». Se trastabilló un poco con la sintaxis al afirmar que «lo desvelaré a través de una historia de Instagram desde mi perfil». Pero le pareció tan ocurrente esta forma de hacer notar a los vecinos quién manda aquí que la adornó con un poco de misterio televisivo. Adivina, adivinanza: «Os adelanto el cartel borroso del concierto (...) y os digo que muchos y muchas habéis pedido que vengan estos artistas». La solución, dada ayer: Xavi Sarrià (exvocalista de Obrint Pas), Els Catarres y Green Valley estarán en la Nit Jove el 17 de agosto en La Murta. La entrada anticipada costará 10 euros y 15 en la taquilla.