«Existe una gran pasión por el baloncesto en Alberic» Alberto Castaño, técnico del club. / lp El técnico procedente del Xàtiva destaca el incremento de jugadores y el importante papel de los padres para colaborar en una formación integral Alberto Castaño Entrenador del cadete y ayudante del equipo sénior MANUEL GARCÍA ALBERIC. Jueves, 4 enero 2018, 00:20

Alberto Castaño, entrenador del cadete masculino y técnico ayudante del sénior preferente del Alberic ha destacado la pasión con que se vive este deporte en la localidad.

-Primera temporada en Alberic después de ganar la liga en Ondara con el Nou Basket Xàtiva. ¿Qué le hizo fichar por un equipo, a priori, con peores cualidades?

-El año pasado tuve ofertas para renovar en Xàtiva y también en otros equipos de la zona pero Alberic siempre fue una prioridad por el proyecto a largo plazo que me ofrecían. Es un club donde se tienen mucho en cuenta los valores que transmitimos a los niños, el poder enseñarles a ser mejores personas a través del deporte.

-Y en cuanto a resultados, ¿qué tal está marchando la temporada?

-En cuanto a mi cadete, estamos en este momento en un periodo de adaptación. La mitad de nuestros jugadores tienen edad de infantil y la otra ha dado el salto a una categoría donde las diferencias de complexión física son muy notables, por eso los resultados nos dan igual en este momento. Este año nuestro objetivo es preparar técnicamente y tácticamente a los jugadores, enseñarles cómo leer el baloncesto y adaptarlos a lo que hay en esta categoría.

-Debutará en los próximos días como técnico ayudante con el sénior preferente. Un cambio importante, ¿verdad?

-Pues sí, ahora vengo de hacer el nivel 2 en Zaragoza y la experiencia de poder aportar y aprender de un equipo que compite por ascender a liga autonómica es motivador. Juanvi es un entrenador que lleva muchos años en baloncesto y tiene ya experiencia de haber entrenado esta categoría. Creo que es una buena oportunidad para crecer como entrenador y aprender de él.

-¿Cómo son sus jugadores y qué les pide?

-Son increíbles, pero no sólo los jugadores también lo son los padres. En estos meses hemos hecho una piña muy grande, vamos todos a una y si vemos que un compañero está hundido, entre todos lo levantan. Esa es la mayor victoria que puede tener un entrenador de formación, ver cómo sus jugadores se convierten en mejores personas y que los valores que has ido transmitiendo en los entrenamientos, ellos lo interiorizan y los hacen suyos. Es la verdadera magia del deporte y lo único que pido. La competición está bien pero apuesto más por las personas que por las victorias.

-Hablemos del futuro. ¿Qué se plantea para los próximos años.

-El objetivo inmediato es poder mejorar como entrenador y terminar haciendo el curso superior de entrenador, que es lo máximo que hay formativamente y te da la posibilidad de entrenar cualquier equipo en España. Mi visión esta en continuar en Alberic, el club ha apostado por mí y la calidad humana es impresionante. El año que viene me encantaría poder estar en el sénior y continuar con el cadete, comenzar a competir por victorias que nos haga seguir creándonos nombre y ser una referencia en la provincia. Sólo hay que recordar que el club tiene sólo cuatro años y se empezó con 12 niños, ahora estamos cerca de la centena.

-¿Cómo un árbitro cuelga el silbato y lo cambia por una pizarra?

-Pues lo mismo me preguntan mis antiguos compañeros árbitros (risas). Cuando iba a pitar a los pabellones siempre veía la faceta del entrenador y me atraía. Un día decidí hacer el curso de nivel 1 y comencé a entrenar. Sin lugar a dudas, descubrí la faceta que mas me gusta: ver como un niño aprende algo más que baloncesto y que crece como persona. El entrenador de categorías base es más que un formador. También es un educador.

-¿Qué equipo sigue de la ACB. ¿Valencia Básket o Real Madrid?

-Ambos (risas). De siempre he sido del Real Madrid pero desde que me trasladé por trabajo aquí hace diez años, soy seguidor del Valencia Básket. Esta temporada no estamos tan finos como el pasado pero es que lo del año pasado fue increíble e histórico. El día 11 viajará nuestro club a la Fonteta para ver el Fenerbahçe, una experiencia increíble para todos los niños que tienen mucha ilusión de hacerse fotos con los jugadores del Valencia Básket.

-¿ACB o NBA? El baloncesto europeo me encanta, aunque la espectacularidad que rodea al norteamericano es mágico. Difícilmente en España podamos tener ese impacto social. El tiempo en los deportes de la televisión está copado por el fútbol.