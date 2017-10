Los equipos del Xàtiva Voleibol siguen invictos tras un gran arranque El conjunto femenino remontó dos sets en contra mientras que el masculino tiró de experiencia para vencer en Manacor REDACCIÓN ALZIRA. Martes, 17 octubre 2017, 00:27

Arranque liguero extraordinario para los dos buques insignia del Club Voleibol Xàtiva, en las Superligas2 españolas, en las que permanecen imbatidos. El pasado sábado las chicas de la liga de plata obtenían una sensacional y trabajada victoria en Granada remontando dos sets en contra, mientras que el equipo masculino cosechaba los tres puntos en Manacor (Baleares).

En la superliga 2 Femenina, Universidad de Granada 2 Xàtiva Voleibol 3 (25/21, 25/14, 20/25, 15/25, 13/15). Cuarta victoria consecutiva en el campeonato de liga que aúpan a las primeras posiciones a las de José Antonio Salinas y Virginia Carbonell, con 11 puntos.

El partido se puso muy favorable a las granadinas en los dos primeros sets, Xàtiva Voleibol no pudo entrar en el partido por su juego irregular. Las locales marcaron la diferencia con su efectividad atacante, sobre todo en la segunda manga.

En la Superliga2 Masculina, Podes i Tales Manacor (Baleares) 1 Xàtiva Voleibol 3 (24-26/22-25/25-18/17-25). Segunda victoria consecutiva de los de Adrià Borreguero y Arturo Moreno, en una cancha complicada y un buen ambiente en las gradas.

Comenzaba Podes i Tales Manacor adueñándose de la situación en el primer set, mientras Xàtiva voleibol jugaban a rachas y con precipitación. Los dos primeros sets llegaron muy igualados al final, pero los setabenses se adelantaron, aunque el Manacor recortó distancias en el tercero.

A Xàtiva Voleibol no le quedaba más remedio que tirar de casta y experiencia en el cuarto y definitivo set buscando no complicarse en una cancha tan difícil. Una ventaja inicial de 6-11 forzaba el tiempo muerto local, pero no lograron la regularidad necesaria para acercarse en el marcador. Finalmente dominaba con claridad Xàtiva Voleibol por 17-25.

Además, sigue la buena racha de los equipos juveniles masculino y femenino en la primera autonómica. Los de Arturo Bellver vencieron por 0-3 al SD Petrer, mientras que las chicas, de la mano de Alessandro Cosentino, conseguían su tercera victoria consecutiva frente al Sant Joan de Alacant por 3-0.