Enlucen dos arcos de piedra en Xàtiva Arcos de la calle Sanchis antes de ser enlucidos. Martes, 7 noviembre 2017, 00:08

El propietario de la gigantesca vivienda de la calle Sanchis, de la ciudad de Xàtiva, que está siendo restaurada ha optado por enlucir los dos arcos de piedra que aparecieron durante los trabajos de consolidación del edificio. Expertos consultados por LAS PROVINCIAS han coincidido en opinar que eran piezas de descarga. Simples elementos constructivos, levantados probablemente para desviar parte del esfuerzo concentrado sobre el muro de carga. En su opinión, el arco grande que ahora hace de puerta no se fabricó para ser visto, ni probablemente para ese lugar y por eso los sillares, al igual que los del pequeño situado a su derecha, son de una piedra de escasa calidad y están mal tallados y sin desbastar. Nada que ver con la perfección de los dos arcos de inferior tamaño descubiertos en el interior de la vivienda, y que constituyen una buena muestra de la profesionalidad de los canteros setabenses. Mariano González Baldoví cuenta en 'Archivo de arte valenciano', publicado en el año 1980, que en esta casa que va de la Porta dels Escalons de la Seo a la calle Tomás vivió los últimos años de su vida Pasqual Maria Alonso Pelegero Pisana Aliaga i Ruiz de Assins, regidor noble de las postrimerías del siglo XVIII. Pasqual Maria Alonso fue quien trasladó a Vicente López el encargo municipal de realizar un retrato del rey Fernando VII. Ocasión que aprovechó, como se suele hacer en la actualidad, para encargarle al artista uno suyo que hoy en día forma parte de la colección Bosch y se conserva en el castillo de Pere- lada.

Aló, alcalde. Tiempo les ha faltado a los maliciosos de siempre para decir que 'L'alcalde respon', el nuevo programa de la TV Comarcal en el que Roger Cerdà repasa la actualidad de Xàtiva, es como el 'Aló, presidente' de Nicolás Maduro y no es verdad. El de Cerdà es en valenciano. Y ahora en serio: a diferencia del presidente venezolano, el regidor setabense no sermonea ni riñe a sus convecinos.

Dos meses de Alameda para el belén. Es, con toda seguridad, el acontecimiento más económico y rentable de cuantos organiza el Ayuntamiento de Xàtiva a lo largo del año, pero como lo monta la colla de parques y jardines 'a troços i a mossos' nos parte paseo dos meses al año. Hablamos, claro está, del exitoso belén monumental cuyo montaje comenzó en la jornada de ayer con el vallado de la margen Norte de la Alameda entre Correos y la propia Casa de la Ciutat.

Vandalismo de fin de semana. Cunde la sensación entre buena parte de la ciudadanía de que, en ocasiones, no merece la pena esforzarse en acondicionar, adecentar y engalanar las calles porque tarde o temprano sufrirán los embates del incivismo. La decoración instalada por Adexa para la celebración de una nueva edición de la muestra 'Tendes al carrer' amaneció el domingo como si hubiera sufrido el paso de un huracán: con las guirnaldas y las macetas instaladas por los comerciantes en la calle de Fuente Alós arrancadas. Un paisaje al que no tienen por qué acostumbrarse los vecinos del mercado porque cuando no es la decoración efímera la que sufre los embates del vandalismo de fin de semana es la decoración permanente, porque no podemos olvidar que los clientes de tan animado lugar nocturno, cual atilas, no han dejado crecer la hierba en los macetones situados en la calle Montcada.

Ponerse chulo con el más pintado. El Ayuntamiento de Xàtiva está en condiciones de poner firme al primer banco de España. Tras darle un plazo de dos meses al propietario del Real Monasterio de Santa Clara, el Banco Santander, para que presente un plan de adecuación que permita abrir al público este Bien de Interés Cultural (BIC) nos preguntamos si el consistorio podía permitirse el lujo de ponerse farruco ante tan altas instancias. Y desde la Casa de la Ciutat se nos confirmó que sí. Que la corporación no está en deuda con esta entidad.

Todo menos replantar. En el capítulo 722 del culebrón 'Fulgor y muerte de los plataneros del paseo' el biólogo municipal le recomienda a la concejala de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Xàtiva contratar a una empresa especializada para que sea ésta la que asuma la responsabilidad de decidir qué hacer con los ejemplares más afectados por el paso del tiempo, la falta de riego y el deficiente cuidado de los árboles. Pilar Gimeno le hace caso y se gasta 18.000 euros en un Plan de Gestión de la Poda que no explica por qué no replantan en aquellos alcorques que están vacíos desde hace años para ganar tiempo al futuro. La respuesta llegará en próximas entregas de esta interesante serie donde aún quedan muchos y variados misterios por descubrir. No siendo menor interrogante el del futuro de los alcorques cubiertos de cementos desde el pasado mes de agosto.

Visita la feria pero se desvive por otras. Cría cuervos. Mucho venir a la Fira d'Agost y mucho socorro mutuo con el alcalde Roger Cerdà y con la concejala Xelo Angulo, pero a la hora de la verdad Ximo Puig deja que se expanda la creencia que la feria de su Morella natal es la más antigua de la Comunidad Valenciana, cuando lo es la de Xàtiva, y acude a la de Tots Sants, de Cocentaina, que esta semana pasada ha celebrado su 671 edición, y anuncia que el Consell la declarará Bien de Interés Cultural (BIC) «lo más rápido posible». Es de esperar que la próxima vez que coincidan con él en la ejecutiva del PSPV o donde sea, nuestros munícipes le hagan saber que, a falta de buenos, la de Xàtiva está declarada de interés turístico nacional. El Partido Popular, en cambio, está interesado en que le aclaren si también han promocionado este año la feria de Xàtiva en la de Cocentaina y qué previsión de gastos hubo para los técnicos desplazados a esta localidad del Comtat.