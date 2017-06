Eso lo hacía antes la Diputación Jueves, 8 junio 2017, 00:04

Fue recordar LAS PROVINCIAS el frustrado proyecto de creación de un vertedero de inertes que podría haber desembocado en la restauración de una colina de La Torre d'en Lloris y sentir la concejala de Medio Ambiente Pilar Gimeno la necesidad de anunciar la retirada de tres escombreras ilegales surgidas en otros tantos puntos del término municipal. Servicio que hasta la fecha llevaba a cabo la Diputación de Valencia y no tendría por qué dejar de prestar; y menos ahora que está presidida por un alcalde vecino, cuyo jefe de gabinete, Ricard Gallego, es además paisano. La iniciativa, con todo y con eso, no es reprobable. Sí lo es que no vaya acompañada de una actuación policial para intentar averiguar la identidad de los infractores en la medida de lo posible; de una revisión de la utilidad y funcionamiento del ecoparque y de una campaña muy simple, pues bastaría con que constase de una circular dirigida a todas las empresas y autónomos que se dedican a la reforma de viviendas planteándoles una solución a sus necesidades.

Un político se anota todos los tantos que puede y unos pocos más. Pero que Empar Penadès plantee como un éxito personal el desbloqueo del conflicto laboral existente en el Conservatorio Municipal exige unas grandes dosis de desparpajo y desinhibición por su parte. Fundamentalmente porque aprobar todas y cada una de las reivindicaciones de un colectivo de trabajadores no es negociar es claudicar. Y la cuestión es: ¿Habría aceptado la nueva concejala el pago de esos 260.000 euros que acordó abonar a las primeras de cambio si hubieran tenido que salir de su peculio particular, con independencia de las razones que asistieran a los afectados para reclamarlas? Pues entonces no se ponga moños ni acuse a los que le precedieron de no saber dialogar. A lo sumo, acúseles de no saber 'pegar la cabotà'. Y pise fuerte, neper, que paga el ayuntamiento.