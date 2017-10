La cúpula de la Seu de Xàtiva se restaura dentro de 15 días Agujero en la Seu de Xàtiva. / lp B. GONZÁLEZ XÀTIVA. Sábado, 21 octubre 2017, 01:05

En quince días se iniciarán las obras de restauración de la cúpula de la capilla del Sagrario de la Seu de Xàtiva. Así lo ha adelantado el abad, José Canet, a LAS PROVINCIAS. Y lo hace solicitando un préstamo para sufragar los 80.000 euros que requiere la actuación, después de siete meses de espera y haber conseguido tan sólo unos donativos por parte de los feligreses muy insuficientes para sufragar la obra.

Según explica el abad, el seguro en el que se tenía esperanzas de que se hiciera cargo si no en su totalidad sí en parte del presupuesto, finalmente le ha transmitido que no cubre la restauración del derrumbe. Al mismo tiempo, se solicitaba una subvención de 20.000 euros a la Conselleria de Cultura, de la que aún no tienen respuesta y dado que ya ha entrado el otoño y, aunque escasas, ya se ha producido una jornada de lluvia, la parroquia ha decidido solicitar un préstamo e iniciar de inmediato las obras.

Cabe recordar que el derrumbe de la cúpula se producía a primeros de marzo de este año, como consecuencia de las inclemencias meteorológicas con intensas lluvias y fuertes vientos.