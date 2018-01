El PP critica a Aguilar por las mascletaes

El PP de Alzira ha agradecido que la concejala de Fiestas, Isabel Aguilar, reconozca que el problema para lanzar mascletaes aéreas no es del anterior equipo de gobierno sino que de la actual normativa. «Ya no puede echar la culpa a otros, sino que debe reconocer las dificultades y su incompetencia también constatada en este asunto», señalan desde el PP. Los populares han recordado que durante varios años Aguilar ha proclamado que la ciudad volvería a tener mascletaes aéreas y no ha sido así.