Cortan la 344 a su paso por La Font de la Figuera REDACCIÓN. Miércoles, 14 junio 2017, 00:41

El alcalde de La Font de la Figuera, Vicent Muñoz, manifestó ayer su enfado ante el hecho de que no haya recibido notificación alguna sobre el corte de la carretera nacional 344 a su paso por este municipio de la comarca de la Costera desde hoy y hasta el próximo lunes. La decisión de Demarcación de Carreteras, dependiente del Ministerio de Fomento, que no ha sido comunicada de manera oficial al Consistorio, insistió Muñoz, puede provocar perjuicios a los comerciantes de la zona. El primer edil explicó que durante la jornada de ayer trató de recibir una respuesta oficial pero no fue hasta la última hora de la tarde cuando le confirmaron este corte que, en principio, se prolongará hasta el próximo lunes, que sería cuando se abriría la variante al tráfico.