Menos corridas de toros Imagen de archivo de una corrida de toros en la plaza de Xàtiva. Miércoles, 16 mayo 2018, 00:15

El tripartito en el gobierno de Xàtiva puede darse por satisfecho. El número de corridas de toros aumentó en todas las regiones durante el pasado año 2017 excepto en tres: Castilla-La Mancha, la Comunitat Valenciana y La Rioja, donde se observan fuertes descensos interanuales respecto al año 2016. En el caso de la Comunitat Valenciana, la caída fue de un 12% menos.

Un año de tramitación. La empresa que se ha adjudicado las obras de construcción del jardín vertical de la calle Trobat de Xàtiva no podrá ser acusada de aplicar una baja temeraria para adjudicarse el contrato. Ha rebajado un 11% el presupuesto inicial de licitación. Pero siempre podrá alegar una razón de peso: va aprovechar buena parte de las plantas y los árboles que han crecido en este solar de 376 metros cuadrados desde que la concejal Pilar Gimeno dio a conocer el proyecto el pasado 4 de junio de 2017. Gimeno, a su vez, no podrá ser tildada de seguidista de los dictados de la AC Centre Històric de Xàtiva porque la campaña de esta entidad a favor del aumento de la jardinería en el casco antiguo de la ciudad es posterior a la declaración de intenciones realizada el año pasado.

Menos delitos o menos denuncias. Es probable que el número de delitos registrados en la Comunitat Valenciana durante el primer trimestre bajara (-0,8 %) por octavo siglo consecutivo. No hay por qué dudar tampoco del descenso experimentado, según el delegado del Gobierno Juan Carlos Moragues, por los homicidios dolosos y los asesinatos consumados (-58,3 %). Pero una cosa es que hayan dejado de denunciarse algunas fechorías y otra, muy distinta, que ya no cometan, como bien saben las personas que poseen algún tipo de casa o hacienda en la huerta setabense.

Del Servef al ayuntamiento. El algodón no engaña. Si según los datos facilitados por el Servef, el paro se redujo un 0,95% en Xàtiva durante el pasado mes de abril. Lo que significa que 23 personas encontraron algún tipo de trabajo y el número de desempleados se redujo a 2.407. Pero el alcalde Cerdà informó dos días antes que, gracias a la colaboración de la Generalitat y de la Diputación, el ayuntamiento había podido colocar a 93 personas. Esto quiere decir que, en el supuesto de que todas estas contrataciones se hubieran producido en el citado mes, el paro, en realidad, habría aumentado en 70 personas. De modo que lo único que está consiguiendo la Administración con estas medidas de inclusión es maquillar las cifras laborales, como venimos diciendo desde hace años, porque el sueldo público que perciben de un sitio pasan a recibirlo de otro. Pero ambos salen de un mismo sitio: de los impuestos.

'Decideix infantil'. Otros en su lugar se habrían dado por vencidos, pero ellos no. Los concejales de EU son inasequibles al desaliento. El fracaso cosechado en las dos ediciones de las consultas presupuestarias no les arredra. Tras perder un 40% de participantes respecto al referéndum de 2017 y únicamente haber conseguido movilizar al 8% del censo, las concejalías de Participación Ciudadana y Educación pusieron en marcha esta semana pasada el anunciado 'Decideix infantil'. Otro simulacro de democracia directa con el que confían resarcirse de los anteriores revolcones gracias a la ventaja que les brindará el hecho de poder animar a votar en las aulas y estar autorizados a colocar las urnas en la entrada de los mismos colegios e institutos a los que asisten los hipotéticos votantes. No habrá voto más cautivo que éste. El logro a conseguir por los menores de 16 años es más bien escaso. Sólo podrán determinar en qué quieren que el ayuntamiento invierta 10.000 euros.

Los diversos frentes de Ulleye. Albert Ferrer Orts, A. López Alemany Ferrer, A. López Alemany y J. Mª Gómez Lozano son los encargados de dirigir una nueva actividad organizada por la editorial Ulleye, las X Jornadas de Arte e Historia que se celebrarán del próximo 2 al 4 de agosto en la Casa de la Cultura. Un curso de verano especialmente recomendado para estudiantes de estas materias que se completará con visitas guiadas por la ciudad.

Más copas que hortalizas. Los esfuerzos que realiza el Mercat de la Terra no siempre alcanzan el éxito deseado. Imaginamos que el panorama sería cambiante y no a todas horas ocurriría, afortunadamente, lo mismo que nosotros tuvimos ocasión de contemplar el pasado domingo. Pero mientras todas las terrazas estaban llenas de gente cuando nosotros pasamos por allí, no se podía decir lo mismo de las paradas de productos ecológicos y de proximidad, tanto de la huerta de Xàtiva como de La Costera y comarcas vecinas. Por cierto que no lejos de allí, Cagons, la tienda que tomó el testigo de María Menéndez, luce el más deprimente de los carteles: el de liquidación por cierre.