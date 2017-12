Conferencia de Joan Herrera en Xàtiva

El ex coordinador de Iniciativa Per Catalunya Verds Joan Herrera, participa este jueves en las conferencias de la serie 'Unim pensaments' que organiza Xàtiva Unida. Herrera pronunciará una conferencia coloquio en un momento de máxima actualidad del proceso político que se está viviendo en Cataluña. El que fuera portavoz parlamentario en el Congreso por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya hablará de cómo construir un espacio desde la unidad y cómo entender el actual debate territorial. Será a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura.