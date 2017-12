Los concejales del Partido Popular y de Més Algemesí tumban las cuentas del gobierno municipal La agrupación local justifica su no a los presupuestos en que son «flojos e incoherentes» y asegura que el PSOE sabía que discrepaban REDACCIÓN ALGEMESÍ. Sábado, 2 diciembre 2017, 00:51

El pleno de Algemesí acogió el pleno de presupuestos. Las cuentas municipales, según explicaron desde el PSPV, incluían un nuevo contrato para la recogida de la basura valorado en 1,5 millones de euros, 300.000 euros de financiación adicional para el pabellón auxiliar y las inversiones de los presupuestos participativos por valor de 200.000 euros, «todo ello pactado y acordado por los cuatro grupos municipales».

La alcaldesa y concejal de Hacienda, Marta Trenzano, afirmó que PP y Més Algemesí, «que últimamente actúan como una coalición de Junts pel no, hacen esto para dificultar la gestión del equipo de gobierno a un año y medio vista de las elecciones. Pero no se dan cuenta que quien más pierde es la ciudadanía de Algemesí que es, en última instancia, quien sufre las consecuencias de una gestión dificultosa. Ello demuestra que ambos partidos entran en campaña electoral de la peor manera posible, olvidando, si es que alguna vez lo han considerado, que deben trabajar por sus conciudadanos y no por sus intereses partidistas. Una lástima».

Los argumentos utilizados por ambas formaciones para tumbar los presupuestos, afirmaron desde el PSPV, «se basaban en una falsedad; aseguraban que no los iban a aprobar porque los presupuestos de los años 2016 y 2017 no se habían ejecutado». La alcaldesa respondió que «la realidad les deja en evidencia porque ellos mismos han estado presentes en las mesas de contratación de las inversiones de los años anteriores y saben también lo que ha costado encontrar la financiación necesaria para poder completar estos proyectos que van a realizarse a lo largo de 2018».

La alcaldesa añadió que «hemos conseguido rebajar la deuda en más de tres millones de euros en solo dos años y medio y, aun así, atender todas las necesidades fundamentales de la ciudadanía».

Prorrogar unas cuentas, añadió Trenzano, «implica perder dinero de las inversiones ya realizadas puesto que éstas no se pueden prorrogar. Además de todo el trastorno que va a suponer para los técnicos municipales que van a tener que doblar esfuerzos en su trabajo diario y todo ello va a suponer una ralentización del funcionamiento normal del Ayuntamiento».

Con todo, Trenzano quiso transmitir un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, «que estén tranquilos porque seguiremos trabajando e insistiendo para que todas las políticas que generan igualdad y oportunidades sigan saliendo adelante, para que la cultura y la educación sigan siendo pilares fundamentales de nuestra convivencia y para que las inversiones que nos hemos comprometido a realizar vean la luz. La oposición nos lo pone cada vez más difícil pero que no piensen que nos vamos a rendir».

El grupo Més Algemesí justifican su voto en contra al considera que «esos no son los presupuestos que necesita Algemesí, son unos presupuestos flojos e incoherentes, manifiestamente mejorables».

Més Algemesí aclara que no estaban de acuerdo con ellos como dice el PSOE y que «nuestras discrepancias las sabían perfectamente porque así lo dijimos en la Comisión Informativa», asegura el grupo.