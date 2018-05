Compromís pide la dimisión de la cúpula de la Mancomunitat por la «crisis de la basura» Basura que se acumuló durante el lunes en las calles de los municipios de la Vall d'Albaida. / lp La coalición considera «una burla» que el PSPV se erija como «salvador» cuando ellos «fueron los causantes con su falta de previsión» A. TALAVERA ALZIRA. Jueves, 10 mayo 2018, 00:10

La llamada «crisis de la basura» de la Vall d'Albaida se acabó con el nuevo acuerdo entre la Mancomunitat y la empresa concesionaria pero ahora se ha abierto un conflicto político.

Y es que tras las críticas de los partidos de la oposición en la mancomunidad por los problemas con el servicios, Compromís per la Vall d'Albaida ha solicitado la dimisión del presidente de la Mancomunitat, Vicent Gomar, y su vicepresidente Jaime Peris, «como principales responsables de la nefasta gestión de la crisis de la basura en la Vall d'Albaida, una crisis que los vecinos y vecinas de la comarca que pagan sus impuestos de manera ejemplar no tenían por qué haber sufrido de no ser por la irresponsabilidad de estos dirigentes».

Desde la coalición valencianista han puesto en duda desde el primer momento que los representantes de la entidad comarcal no supieran que la empresa, Recisa, iba a suspender el servicio por los impagos. «Los señores Gomar y Peris disponían desde el 4 de abril de un documento presentado por la empresa en el registro de entrada de la Mancomunitat, en la que informaban de que si no se efectuaban los pagos que reclamaban, se podía producir una suspensión del servicio de recogida de basura. Una información que no trasladaron al resto de alcaldías de la comarca hasta que la situación ya se había producido y no se podía hacer nada para evitarlo».

Compromís y PSPV se acusan mutuamente de no haber estado a la altura en esta crisis

Además, desde Compromís han denunciado «la permanente utilización política de un conflicto fruto de la ineficacia de los actuales dirigentes de la Mancomunitat, que lejos de priorizar la lealtad institucional e informar de la gravedad de la situación a los ayuntamientos de la Vall primeramente, decidieron difundir un comunicado en el que pretendían lavarse las manos, acusando el Ayuntamiento de Albaida de haber provocado la situación, cuando son conocedores de que está cumpliendo sus compromisos actuales y el plan de pagos acordado por deuda histórica, y queriendo trasladar la responsabilidad al Secretario Autonómico de Medio Ambiente, el ontinyentí Fran Quesada, sin que éste tenga ninguna competencia en cuanto a la recogida de residuos, una responsabilidad exclusiva de la Mancomunitat y la su empresa concesionaria».

Este grave conflicto ha hecho que las disputas entre los partidos representados en la entidad comarcal se recrudezcan. Así, Compromís ha recordado que «el presidente y el vicepresidente de la expulsaron de la reunión con la empresa Recisa a los representantes de Compromis y del PP en la Junta de Gobierno de la Mancomunitat, privándoles de conocer el contenido del acuerdo al que llegaron en ésta, una muestra de la falta de lealtad institucional y respeto a la transparencia de estos dirigentes socialistas».

Las críticas en este caso han sido recíprocas y el PSPV de la Vall d'Albaida ha apuntado que la clave del problema es la deuda histórica generada «por el desgobierno del PP» y que «esta crisis ha dejado al descubierto las vergüenzas de algunos que, en lugar de poner facilidades para negociar con la empresa quisieron aprovechar políticamente la situación para criticar una gestión impecable por parte de Vicent Gomar que desde que ha comenzado la legislatura ha puesto al día el pago con la empresa y ha reducido la deuda».

Tanto Compromís como el PSPV han criticado la actitud del contrincante en esta crisis. «Es la segunda vez que priorizan informar a la prensa a través de grandes declaraciones como que han llegado a un acuerdo con la empresa, mientras son incapaces de comunicar al resto de alcaldías de los municipios de la comarca cuál es el contenido del acuerdo», han apuntado desde Compromís.

Mientras los socialistas han señalado que «en lugar de enviar comunicados de oportunismo político que debilitaban la unidad de la Mancomunitat de cara a la negociación, (los representantes socialistas) han sido capaces de solucionar una cuestión tan importante para el bienestar de todos», ha declarado el secretario general del PSPV en la Vall d'Albaida, Antonio Esquinas.

Otra de las decisiones que han sido criticadas por Compromís, en este caso del grupo local de Ontinyent, ha sido la de retirar las competencias de la basura a la Mancomunitat por parte del Ayuntamiento de Ontinyent y contratar de forma urgente otra empresa.

«Con el dinero de todos cualquiera puede ser un héroe y solucionar casi todos los problemas, pero eso no es así, porque los vecinos no deberían pagar nunca de sus bolsillos una mala gestión de los políticos», ha comentado la portavoz de Compromís, Sílvia Urenya, que se ha preguntado por el coste que tendrá la recogida realizada de urgencia.