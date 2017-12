Compromís excluye al ángel del belén Macetero en el suelo en Xàtiva. Martes, 19 diciembre 2017, 00:20

No colocar al ángel de la Anunciación que habitualmente pendía de un platanero próximo al pesebre del belén monumental de Xàtiva es una de las principales novedades que presenta este potente atractivo navideño. Las otras dos son la integración del tronco del ciprés de la puerta del cementerio abatido en una tormenta en el conjunto monumental y la recreación de la tradicional venta de la cosecha particular a la puerta de las casas. El primer partido de la oposición no ha dudado en acusar a la concejala de Medio Ambiente Pilar Gimeno (Compromís) de desaconsejar al personal de la brigadilla de jardines la inclusión de la figura que representa la salutación angelical. El episodio de la vida de Jesús en el que el ángel Gabriel anuncia a María que va a ser madre. También le reprochan que el sábado 16 hiciera desfilar ya en un pasacalle al popular Home dels Nassos, cuando la gracia del personaje imaginario radica en que sólo se deja ver en la plaza el 31 de diciembre. De otro modo no tendría tantas narices como días le quedan al año.

Dos ferias dos. Pero ni se priva Gimeno ni se priva Pedro Aldavero. Cerca de 50 actos han programado para las próximas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Un exceso que tiene su mayor hito en la prolongación de la feria medieval durante una semana. Feria de Navidad en la Alameda, feria medieval en la plaza del Mercado. No serán dos ferias por el precio de una, ya nos gustaría. Pero confirman el deseo consistorial de potenciar el carácter comercial y recreativo de Xàtiva. ¿Quién dijo pan y circo?

Inseguridad nocturna. El despoblamiento del centro histórico, la gran cantidad de personas que frecuentan sus bares y la escasa vigilancia policial convierten sus calles con harta frecuencia en escenario de gamberradas. La última denunciada por el PP es el volcado de un macetero en la esquina de la calle Noguera con Peris, justo enfrente del mosaico que recuerda a los grandes hombres nacidos en el 'Jordán fecundo' de Xàtiva. El consistorio ha despejado el problema de inseguridad existente en Bixquert, en todo el campo en general, comprando un dron. Solución para salir del paso que no puede esgrimir en el casco urbano porque su uso en zonas habitadas está prohibido por ley. Se impone el remedio tradicional: obligar a los tres cuerpos policiales a patrullar más.