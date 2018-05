«Compartirlo lo hace más bonito» Una de las mujeres aporta el óvulo y la otra lo gesta para que ambas tengan participación en el embarazo a través de este proceso Una pareja de Alzira explica en qué consiste el método ROPA de fecundación A. TALAVERA ALZIRA. Miércoles, 2 mayo 2018, 00:05

Estamos embarazadas. Así lo anunciaron a su familia y así de literal es el embarazo que están viviendo Alexia y Cristina, una pareja de Alzira que ha optado por el método ROPA para dar a luz a su primer hijo. Y es que este tratamiento de fecundación In Vitro consiste en que una de las mujeres aporta los óvulos y la otra gesta al bebé, el cual es fruto de la unión de los óvulos de su pareja y el esperma de un donante. Una maternidad compartida que para esta pareja se adaptaba totalmente a sus necesidades.

«Yo siempre había querido ser madre y sentirlo», comenta Alexia, «y yo tenía miedo al parto y no le doy tanta importancia al embarazo, es más importante lo que viene después», añade Cristina. Así que este método de doble maternidad les servía para que cada una pudiera vivir este momento tan especial a su manera.

Empezaron a investigar por Internet y leyeron que existía un método en el que ambas participaban de forma activa. Cuando acudieron a la Clínica Fivir para empezar el camino, lo primero fue determinar en qué estado de salud se encontraba cada una para poder iniciar el proceso. «Nos hicieron ecografías y nos dijeron que les gustaban más mis ovarios y su útero», recuerda Cristina. Por lo que el método ROPA se podía realizar como ellas tenían pensado. «Parecía que todo estuviera guiado y fuera como tenía que ser», resalta Alexia que se encuentra embarazada de 24 semanas en estos momentos.

Un optimismo que también quisieron tener durante todo el proceso de fertilidad hasta que el embarazo se materializó. «Estaba convencida de que iba a salir bien», explica Alexia. Y así fue, pese a que arriesgaron todo a un óvulo, éste evolucionó de forma adecuada y para agosto esperan que llegue su niño.

Este método fecundación que se puede usar en parejas de mujeres no es muy conocido todavía por lo que estas dos chicas de la Ribera han querido explicar su experiencia positiva y normalizar los procesos de fertilidad que cada vez son más frecuentes en todo tipo de parejas.

«La gente nos dice que lo hemos querido complicar todo, pero nosotras creemos que así lo hace todavía más bonito, porque es compartido», resalta Cristina.

«A mi también me han dicho que si no quería que fuera todo mío. Pero a mi me parece que lo más normal es que sea de las dos porque es una prolongación de nuestro amor», añade Alexia.

En el caso de esta pareja, el proceso hasta llegar a conseguir el embarazo fue bastante rápido, en julio asistían a la primera consulta y en noviembre se realizaba la transferencia de óvulos, pero no por ello la esperada noticia que le dio la doctora Espejo unas semanas después fue menos gratificante. «Estuvimos llorando las dos mucho tiempo», recuerdan.

Mientras esperan el nacimiento de su hijo animan a otras parejas a embarcarse en esta aventura porque «no hay que tener miedo a cumplir un sueño y lo que menos importa es cómo o de quién nace el niño, lo importante viene después», remarcan.