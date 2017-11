El comercio sortea 1.600 euros en cheques-regalo Viernes, 17 noviembre 2017, 00:55

Una nueva campaña de dinamización comercial sorteará más de 1.600 euros en cheques-regalo entre los clientes que realicen sus compras en Ontinyent del 20 al 25 de noviembre. '6 Dies Púrpura' es una acción, organizada por Comerç In y la Cámara de Comercio de Valencia con la colaboración de la Generalitat y el Ayuntamiento de Ontinyent que tiene como objetivo evitar el estancamiento de ventas que se produce en esta época del año. En este sorteo podrán participar todas las personas que compren el alguno de los 36 comercios adheridos a la campaña y utilicen la tarjeta In. De esta forma se repartirán ocho premios de 20 euros, otros tres de 50 y siete de 100 euros. Todos los cheques se tendrán que utilizar en un plazo de 24 horas. Además, el viernes 24 y el sábado 25 también tendrá lugar la celebración del Black Friday por lo que las tiendas contarán con descuentos especiales. «Es muy fácil trabajar en materia de comercio con las asociaciones de la ciudad, y en esta caso con Comerç In, que impulsan campañas dinamizadoras durante todo el año y que consiguen que Ontinyent sea un referente en innovación comercial», señala el concejal Pablo Úbeda.