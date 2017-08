La comarca realiza el primer tratamiento aéreo contra la mosca negra en el río El helicóptero sobrevuela el río Júcar en Sueca. / a. t. Se ha aplicado un producto biológico en la parte final del Júcar y, si funciona, se repetirá en el mes de enero para que sea más efectivo A. TALAVERA SUECA. Viernes, 25 agosto 2017, 01:29

Un helicóptero sobrevoló la parte final del río Júcar en la tarde de ayer para aplicar un tratamiento contra la mosca negra. Esta fumigación con un producto biológico se esperaba desde principios de años pero no ha sido hasta este mes de agosto cuando se ha conseguido la autorización de la dirección general de Sanidad Ambiental para poder actuar en zonas de difícil acceso.

«Cabe destacar que es la primera vez que se hace en la Comunitat, nos hubiera gustada hacerlo antes pero el procedimiento es costoso hasta conseguir la autorización», ha explicado Rubén Bueno, director técnico de Lokímica, empresa encargada de tratar la mosca negra en la Ribera.

En concreto, en la tarde de ayer se aplicó un producto bacteriano que solo afecta a las larvas de mosca negra, en tres puntos del río, Algemesí, Sueca y Cullera, zonas donde se había monitorizado la población de estos vectores.

Sin embargo, desde la empresa encargada señalan que este tratamiento no es el más importante de los que se realizan. «Nuestra metodología de trabajo se quiere basar en el tratamiento invernal, actuando en enero y febrero sobre la mosca negra en fase larvaria. Y es que un buen tratamiento en este punto nos permite menos actividad en verano», ha señalado el técnico.

Un apunte que también ha realizado la concejala de Medio Ambiente de Sueca, Isabel Jiménez, ya que fue a principios de año cuando se solicitó esta autorización. «Se tenía que hacer en enero, por eso pedimos los permisos en este mes pero llegó julio sin contestación, de ahí que empecé a preocuparme y moverme hasta conseguirla», ha comentado la edil.

Esta autorización tiene vigencia todo 2017 pero Isabel Jiménez ha explicado que se puede prorrogar si este tratamiento que se acaba de aplicar tiene buenos resultados. De esta forma, en enero se podría volver a fumigar la zona del río para reducir la población de mosca negra. «El tratamiento no se tiene que interrumpir», ha añadido la edil de Sueca para conseguir una mayor eficacia.

Acción conjunta

Desde hace un año y medio, los mayoría de municipios de ambas Riberas se ha unido en el Consorci para abordar esta problemática, tanto la de la mosca negra como la del mosquito tigre. Técnicos y alcaldes han resaltado la importancia de trabajar juntos para ser más efectivos.

«Desde que comenzamos con los trabajos consorciados hemos tenido una forma homogénea de trabajar que ha reducido sensiblemente la incidencia», ha apuntado Rubén Bueno.

En este sentido, la edil de Medio Ambiente de Sueca ha ido más allí al señalar que «los consorcios tendrían que ser más amplios porque son vectores que ya están copando todo el Mediterráneo y hay que combatirlos y mantenerlos a raya».

«Los técnicos nos aseguran que si no hubiéramos actuado sería mucho peor porque esto no es temporal pero poco a poco estamos controlando la plaga para que no se genere un problema de salud pública», ha añadido el presidente de la Mancomunitat, Txema Peláez.