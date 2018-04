Más cierres que aperturas Celebración del pasado sábado. Martes, 24 abril 2018, 00:02

La sangría de comercios tradicionales de la plaza del Mercado setabense no hay quién la detenga. Las promociones que el ayuntamiento y los gremios están realizando no han podido impedir que el estanco se traslade al nuevo eje comercial. En concreto, al nº 14 de Abu Masaifa. Y que uno de los últimos de Filipinas, José Sisternes, esté esperando a que le alquilen o le compren su tienda para jubilarse. Los propietarios de Garabatos han decidido traspasar la tienda de ropa infantil de Porta de Sant Francesc, 4, y hacerse fuertes en la que poseen en Gregorio Molina. Mientras avanzan a marchas forzadas las obras de acondicionamiento y reforma de la zapatería Geyma, de Jaime I, 25, para la apertura de una sucursal de la franquicia OVS, en este caso para pequeños. Otro establecimiento de todo a un precio que sigue la senda del cierre emprendida por Tops Queens, de Gregorio Molina, 15, en el tránsito de 2017 a 2018 es By Secret, de Font Alós. Una pena a la que debemos sumar la liquidación por cierre de la zapatería La Marieta Coqueta, de la calle de la Reina, y el bazar Anticrisis, de la calle Sevilla.

Confusión de aniversarios. Nos intriga saber qué hará el ayuntamiento el tercer fin de semana de junio cuando se cumpla de verdad el 40º aniversario de la inauguración del monumento a los austracistas que se encastillaron en la ciudad. ¿Reeditará el emotivo, apasionado y vibrante acto de exaltación valencianista celebrado el sábado? ¿Le volverá a pedir a Josep Ll. Albiñana que pronuncie otro vehemente discurso como el que mereció el aplauso de los congregados en la plaza de Sant Francesc? Lo decimos porque la efeméride de marras aún no se ha cumplido. Lo que recuerda la piedra de mármol de Buixcarró y se ha venido rememorando de manera claramente separada de la batalla de Almansa desde la restauración de la democracia es la quema de Xàtiva el 19 de junio de 1707. La fecha tallada en su día por Francisco Bolinches lo indica bien a las claras: 18-6-1978. Pero eso explíqueselo usted a un consistorio que hoy se deja enredar por una Comissió 25 d'abril carente de toda representatividad, ayer por una comisión de fiestas y al otro por unos antitaurinos.

Valencia protege lo que Xàtiva avasalla. El Ayuntamiento de Valencia ha consolidado, limpiado y protegido con un metacrilato el retablo cerámico existente en una alquería del barrio de Saïdia. Un panel de doce piezas que muestra a San Vicente Ferrer señalando con la mano derecha y una filacteria en la que se puede leer la frase con la que suele representarse al santo dominico: 'Timete Deum'. Justo al revés que Xàtiva, que también ha empleado este mismo material transparente, pero para partir en dos el curioso retablo comercial existente desde los años 30 del pasado siglo en lo que ahora es oficina de turismo, amén estacionamiento del trenet, parada de autobuses y terraza de bar.

La calle del Portal del Puig. La calle donde el pintor J.A. Espinar ha pintado el mural que recrea la leyenda del 'Pam de Déu' se llama del Puig o incluso del Portal del Puig porque desembocaba en la puerta de la muralla de donde partía el camino que conducía a esa parte de la huerta setabense. Un camino que entonces no aludía todavía a Lloc Nou d'en Fenollet porque, como su propio nombre indica, aún no existía. Portal del Puig es la forma, en concreto, que se emplea en un testamento de 1702, el de Cecília Soler Daroca, una antepasada, entre otros, de Pep Gimeno 'Botifarra', de algún Chocomeli, del actor Vicente Parra y del historiador Mariano González Baldoví, que es quien lo cita.

Todo por la fuente sin la fuente. Atribuiremos a la casualidad que los tres participantes en la presentación del mural de la calle Puig, el concejal de Cultura, Jordi Estellés; el presidente de la plataforma Salvem el Puig, Francesc Úbeda, y el autor, JA Espinar, oculten completamente la fuente en la foto suministrada por el ayuntamiento. Y ello a pesar de que la nota de prensa ponga el acento en que el consistorio ha querido «recuperar un espacio deteriorado», cuando descascarillada sólo estaba la pared y a la fuente no le han dicho ni hola. Y dejaremos para otra ocasión tratar si ésta es manera de adecentar espacios que desmerecen «la imagen de la ciudad». Por cierto que la letra correcta de "L'u" de Xàtiva medio transcrita en la pared es ésta: 'Quan Santa Anna s'encapota/ i Vernissa fa capell,/ llaurador, si vas a l'horta/ torna a casa i fes cordell'. La única variación admisible es la que apunta a estar en lugar de ir: 'Si estàs a l'horta'.

Peligra otra feria, la ganadera. Después de cargarse la feria taurina, el Ayuntamiento de Xàtiva podría estar sentando las bases para hundir también la de los animales, origen de la Fira d'Agost que ha llegado a nuestros días. El consistorio ha decidido externalizar la organización del certamen, medida que ya supone un riesgo, aparte de una contradicción con lo que viene manteniendo el tripartito en otros órdenes. Un peligro porque si el adjudicatario se equivoca o abusa de los feriantes la puede herir de muerte. Y si el reglamento y las cláusulas que la corporación quiere imponer en el contrato de adjudicación son muy estrictas, pecan de animalistas y dejan al albur de los policías municipales la imposición o no de las severas sanciones que se dispone a aprobar será el mismo ayuntamiento el que la hunda. Razones para echarse a temblar se han filtrado algunas. Sirva de ejemplo ésta: El mismo gobierno municipal que acordó el pasado 8 de marzo -el convenio lo firmó la concejala Pilar Gimeno en presencia del alcalde Cerdà- institucionalizar la presencia de colonias felinas en las calles de la ciudad exigirá a quien explote el negocio de la 'fira del bestiar' que evite la presencia de perros y gatos para que no se conviertan en agentes propagadores de plagas. Mayor contradicción, imposible.

Apoyo a un régimen medieval. Una voluntariosa delegación de médicos del Hospital Lluís Alcanyís se ha desplazado a Tinduf (Argelia) para atender a la población infantil de los campamentos del Polisario, organización que dicta su ley entre los refugiados saharauis desde 1975. La expedición cuenta con la ayuda del Fons Valencià de la Solidaritat y del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Xàtiva, cuya titular, Xelo Angulo, no ha exigido a cambio la puesta en libertad de las muchachas españolizadas que permanecen retenidas en el desierto contra su voluntad. Es que ni el recuerdo de lo que le ocurrió a la vecina de Genovés Mahdjouba Mohamed Handidaf le ha llevado reclamar el fin de «una tradición», al decir del Polisario, que considera a las mujeres propiedad de padres y maridos. El 8-M no llega al desierto.

El PSPV de Castellón no cuestiona a la reina. Un poco más prudente que Roger Cerdà ha sido su camarada, la alcaldesa socialista de Castellón Amparo Marco. También se ha metido en el charco de la presidencia simbólica de las fiestas locales, pero no para que dejen de ser reinas y damas, sino para ampliar a la Gestora de Gaiates, a la Federación de Collas y otros entes implicados en la organización del festejo el derecho a designarlas.

Prohíben carreras como la de Xàtiva. Malas noticias para Pedro Aldavero, en este caso terrestres. La Conselleria de Medio Ambiente ha suspendido, a instancias de la dirección del parque natural del desierto de Las Palmas, la prueba ciclista XCM Penyagolosa-Xodos prevista para el 27 de mayo. Cierto es que la Costa no es un paraje natural protegido, pero el conjunto de la fortaleza es un bien de interés cultural. Y para el caso, viene a ser lo mismo. De suerte que si no es la Conselleria de Medio Ambiente podría ser la de Cultura la que impidiera celebrar una competición de ciclismo de montaña en el interior de un monumento nacional, el castillo, y en las proximidades de otro, la ermita de Sant Feliu.