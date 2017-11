Charla del Cotif con seis exfutbolistas

El Cotif organiza una mesa redonda, el martes a las siete y media de la tarde, con seis exjugadores profesionales de fútbol que debatirán sobre la evolución de este deporte. Los Salones Siglo XXI de l'Alcúdia acogen esta cita en la que estarán presentes Voro, Giner y Palop, exjugadores del Valencia CF, Manu Sarabia, ex del Athletic Club de Bilbao, Javi Venta, ex del Levante y Villarreal, y Dani Mallo, ex del Deportivo de la Coruña. Se sortearán cinco camisetas de fútbol.