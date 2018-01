Cerdà se desvive por Rodríguez Miércoles, 17 enero 2018, 00:18

Jorge Rodríguez no se podrá quejar. Roger Cerdà reenvía todos los vídeos que le manda el presidente de la Diputación y alcalde de Ontinyent o el departamento de agit-prop de la corporación provincial con ocasión de su valoración del presupuesto de la Generalidad, la necesidad de que el PSPV se dote de un laboratorio de ideas (para no quedarse en blanco), el reparto de la indumentaria a las 56 brigadas forestales existentes en la provincia... En fin, de lo que sea.

Se le suben a las barbas. El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Xàtiva Pedro Aldavero ha tenido que salir prometiendo más y más cuantiosas ayudas a las distintas modalidades deportivas para aplacar las críticas que empezaban a menudear por su actuación y la falta de mantenimiento que presentan las escasas instalaciones municipales. Un plan director de los equipamientos es lo que ha terminado reclamándole el presidente del Club de Voleibol Xàtiva.

Por la boca muere el pez. El PP ha exhumado unas declaraciones efectuadas por el ahora presidente del COR-V5 Roger Cerdà a Portal Comarcal el 21 de diciembre de 2012 en las que aseguraba que «el recibo del Consorcio es un abuso». Y aunque es verdad que lo dijo porque dicho año los vecinos ya habían abonado el cargo municipal de basura, no es menos cierto que el actual alcalde acusaba al PP de inventarse «una nueva tasa para mantener estructuras inútiles como la del Consorci de Residus». Un organismo que para lo único que servía, según el entonces portavoz del PSPV en la oposición, era «para encarecer un servicio que antes prestaban los ayuntamientos a menor precio». Razón por la cual invitaba a los vecinos a no pagarlo.

Honrar y deshonrar la Font del Lleó.¿Quién le iba a decir a la Font del Lleó que, con el correr de los siglos, se convertiría en expresión pétrea de las distintas sensibilidades latentes en Esquerra Unida? Mientras Alfred Boluda le dedica un precioso y poético vídeo con ocasión de su II Centenario, un breve documental en el que se nota la proximidad del edil a la biblioteca municipal, el primer teniente de alcalde Miguel A. Lorente no tiene el menor reparo en endilgarle un punto de recarga de vehículos eléctricos para que no pierda su condición accidental de primera gasolinera de la ciudad ni a la de tres. Suerte tendrá la fuente más representativa de Xàtiva, junto con la de los 25 caños, si la concejala de la Mujer Francesca Chapí no se suma al cumpleaños pintándola de violeta.

Un libro sobre la noche setabense. Ya está a la venta, al precio de 6 euros, 'El libro de los cines y las discotecas de Xàtiva', una obra en la que Javier Pérez Ferri se ocupa de un aspecto no siempre valorado en sus justos términos: la industria del ocio y su influencia social y económica en la vida de una ciudad. Por sus páginas desfilan, no sin grandes dosis de añoranza, el primer cine que funcionó en la ciudad de Xàtiva hace más de cien años, León, sito en el edificio Botella; las primeras salas de baile (Los Arcos, Les Antorches), la discoteca La Nit y tantas otras salas de entretenimiento ya desaparecidas.

La pérdida de un ejemplo agrícola. Es de justicia subrayar que el incendio de los semilleros de José Reig, sitos junto a la carretera de Xàtiva a Novetlè, suponen la pérdida, queremos pensar que temporal, de una de las pocas muestras de agricultura intensiva, de la agricultura que crea abundantes puestos de trabajo, aunque sean temporales, de la comarca.

Amor con amor se paga. Josep Lluís Fitó convirtió en víctima de la libertad de expresión a quien no lo fue, ni mucho menos, en un delirante artículo publicado el 25 de julio de 2015 y éste se lo ha compensado incorporándolo a la nómina de asesores del titular de la corporación provincial. Con sus al parecer complementarias colaboraciones con la oficina del portavoz del PSPV deberá tener, en todo caso, mucho más cuidado el otrora esforzado narrador de las partidas semanales de pelota de Canal 9 no vaya a ser que la oposición le acuse de convertirse en un zombi institucional.