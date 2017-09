La Casa de la Juventud peligra La Casa de la Juventud. Miércoles, 13 septiembre 2017, 00:29

Hablando de filtraciones de agua y de desprendimientos, la titular de Urbanismo Cristina Suñer admitía el otro día con la mayor de las crudezas lo denunciado por LAS PROVINCIAS hace un montón de meses. La urgente necesidad de intervenir en la techumbre de la Casa de la Juventud por culpa de la situación en la que se encuentra el tejado de tejas morunas de la casa paredaña. «Los técnicos nos dicen -le confesó a Sergio Gómez- que si hay una gota fría no se podrá entrar allí». Fría o caliente, señora Suñer. Y una casa arrastrará a la otra.

Menos robos por falta de existencias. No por lamentable era menos esperado el saqueo de la Casa de la Llum. Aún fue leve. Las cifras oficiales hablan de una paulatina disminución de la delincuencia campestre. La opinión del agro y de quienes poseen una segunda residencia o una caseta en el campo coincide en este caso con la versión oficial. Se roba menos, pero porque ya no queda nada que robar ni puerta que no haya sido reventada en numerosas ocasiones.

Angulo acapara poder. La inversión de 334.154 euros en las obras de creación del llamado Espai Social Jovenil de Abú Masaifa, aprobadas en dicha junta de gobierno a propuesta de la concejal Xelo Angulo, tercer proyecto más votado en la encuesta ciudadana, deja en el aire una pregunta. Si el local será juvenil, ¿por qué va a depender de la edil de Bienestar Social y no de la de Juventud, Lena Baraza? ¿Acaso servirá para ampliar el servicio de ayuda a domicilio (SAD), aprovechando a la señora Angulo se le ha permitido contratar a seis trabajadores más para atender a mayores o menos con dificultades económicas y sociales? Algún rincón quedará libre entre los futbolines, los billares y las mesas de pimpón. ¿No?

La ONU setabense discrimina. El pleno del Ayuntamiento de Xàtiva, en funciones de asamblea general de Naciones Unidas, expresó el pasado sábado su repulsa ante «las injustas e ilegales condenas impuestas a los presos políticos saharauis». Nada se dijo, sin embargo, contra el Frente Polisario, partido que lleva en el poder más años que FET y de las JONS, por la retención ilegal en los eternizados campamentos de Tinduf (Argelia) de, por lo menos, cuatro muchachas mayores de edad residentes en Andalucía.

Lección del PSV a Compromís. A la concejala de Urbanismo Cristina Suñer le convendrá saber, ahora que va emprender el remozamiento de una calle tan condicionada por la historia y la orografía como la de Abad Pla, que sin dárselas de participativo, como el tripartito setabense, el alcalde de Tarragona va a consultar a los vecinos cómo quieren que se pavimente la Rambla. Por cierto que, a diferencia, como mínimo, de Joanjo García, Josep Fèlix Ballesteros (PSC) está en contra de la celebración del referéndum promovido por los secesionistas catalanes.

+/- que Sevilla. Si me miro me veo bien, si me comparo no soy nada. A la concejala de Medio Ambiente nos dirigimos. Destinar 21.750 euros a revisar y podar los cerca de 3.000 árboles urbanos existentes en Xàtiva, como acordó la señora Pilar Gimeno en junio, ¿es poco o es mucho? Dependerá, en principio, de lo bien dotado que se encuentre el servicio de parques y jardines. ¿No les parece? Nos ayudará a determinarlo saber que Sevilla ha contratado por 72.600 euros a una empresa para que realice trabajos especiales y apoye a los empleados municipales del departamento de jardinería. Y que la capital andaluza cuenta con 976.5865 metros cuadrados de jardines, muchos de ellos históricos, y zonas verdes pobladas por 13.891 árboles.

El secreto de los residuos. Finalmente se han dado a conocer los residuos generados en la Fira. 254.971 kilos concretamente, son los que se recogieron durante la celebración de las fiestas de Xàtiva, lo que supone un 7% más respecto al año anterior. El alcalde ha valorado este dato como positivo ya que «se confirma la importante asistencia que ha tenido la Fira este año».

Civismo ante la supresión del real. A la vista de lo ocurrido en Fraga con la sola posibilidad de que las peñas se quedaran sin un recinto donde celebrar las fiestas del Pilar habrá que convenir que el comportamiento de los setabenses no pudo ser más civilizado ante la supresión del real de la feria y el despeje de los falleros al córner del jardín del Beso. 200 personas, la mayorías peñeras, se manifestaron airadamente ante este Ayuntamiento oscense para exigir que se les respetara el espacio que ocupan junto al río Cinca. Y eso que la razón era allí de peso: se trata de una zona inundable ante cualquier crecida.

Nadar en la misma agua cinco años. Algo que la mayoría de la gente no sabe -no como Pedro Aldavero que está a la que cae- es que las piscinas grandes no es que se vacían de uvas a peras; es que se vacían una vez a las mil. Las filtraciones provocadas por un desprendimiento en el revestimiento de las paredes de la pileta de Nules obligarán a vaciarla por primera vez en cinco años. El consistorio aprovechará el vaciado para reparar los sumideros, cambiar la canaleta perimetral del vaso, pintar las rayas de las calles y limpiarla a fondo, así como reformar los baños de ambos sexos. El de ellos, por segunda vez en dos años.