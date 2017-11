Carcaixent eliminará la zona azul de sus calles desde finales del próximo febrero Una mujer obtiene un tícket para estacionar en la zona azul en Carcaixent. / lp Paco Salom, alcalde de la ciudad, confía en que la medida sirva para que el vehículo particular sólo se utilice en casos indispensables MANUEL GARCÍA CARCAIXENT. Martes, 28 noviembre 2017, 00:28

El Ayuntamiento de Carcaixent ha decidido no prorrogar el contrato con Dornier, la empresa que gestiona el sistema rotativo de aparcamiento, más conocido como ORA, que finalizaba el próximo mes de febrero. El contrato, según recordaron ayer desde el actual equipo de gobierno mediante un comunicado, fue firmado en junio del año 2015 por parte del anterior equipo de gobierno del Partido Popular.

De este modo, según añadieron las mismas fuentes municipales, «se ha procedido a su rescisión en el momento en que ha sido posible y sin tener que pagar ninguna indemnización a la empresa concesionaria».

Respecto a las próximas medidas que se llevarán a cabo ya a partir del mes de marzo, cuando haya concluido el contrato con la empresa, destacaron que «en estos momentos se está trabajando en una propuesta alternativa de regulación del aparcamiento, basada también en la limitación horaria, pero sin coste para el usuario».

Paco Salom, alcalde de Carcaixent, explicó que la revisión de la ORA era uno de los compromisos que el actual equipo de gobierno tenía con los ciudadanos desde el principio de legislatura: «Siempre hemos tenido claro que había que buscar alternativas al aparcamiento rotativo que no supusieran ningún gasto para los vecinos y vecinas; es por ello que, en el momento en el que finalizaba el contrato firmado por el anterior equipo de gobierno hemos decidido no prorrogarlo».

Actualmente, añadió Paco Salom, se están estudiando propuestas alternativas que garanticen la alternancia de vehículos en la vía pública y faciliten el tráfico en ciertas zonas de la ciudad. El nuevo sistema entraría en vigor a finales del mes de febrero o principios de marzo, cuando finalice el contrato con la empresa concesionaria.

El alcalde de Carcaixent quiso remarcar que es importante continuar con la rotación en ciertas zonas de la ciudad, «creemos que, por ejemplo, tanto en la zona del mercado como del centro de salud, son puntos donde hay que facilitar el acceso a los vehículos para garantizar que los ciudadanos puedan seguir haciendo sus gestiones de la forma más cómoda posible».

En esta línea, avanzó que se están evaluando todas las zonas donde hay actualmente zona azul para valorar cuáles necesitan mantener la rotación y en cuáles convendría modificar el planteamiento que se mantiene actualmente.

Cuando se lleve a cabo, se deberán determinar cuestiones sobre el modo en que se realiza el control del tiempo que un vehículo permanece estacionado, si mediante la inspección visual de un agente o adaptando las máquinas expendedoras de tickets.

En declaraciones a LAS PROVINCIAS, el primer edil recordó que esta decisión le costará alrededor de 20.000 euros anuales a las arcas municipales al dejar de percibir el canon que pagaba la empresa concesionaria al decidir que no haya renovación del contrato.

Agregó que ya entre los años 2012 y 2013, cuando estaban en la oposición, Compromís realizó una propuesta similar que el PP, en ese momento con la vara de mando municipal, no llevó a cabo: «Lo único que hizo fue renovar la concesión que ahora finaliza quitando las tardes del horario de este tipo de estacionamiento».

Salom afirmó que la filosofía final de esta medida es que los vecinos cambien el chip y únicamente usen su vehículo particular en situaciones necesarias. «Se tarda 25 minutos caminando de un lado a otro de Carcaixent», señaló, y mostró su comprensión en que hay zonas especiales como el mercado y el centro de salud en las que se facilitará este aparcamiento gratuito.

De todos modos, también reconoció que el uso del vehículo particular no sufrirá una variación muy destacada con la esta nueva situación a la hora de estacionar. También advirtió que aunque se elimine la zona azul a partir de marzo, el régimen sancionador para quien incumpla las nuevas reglas no será laxo.

Al primer edil de la ciudad también le preocupa que el eje San Francisco de Asís-Julià Ribera siga siendo una zona pasante, por lo que también desean tomar medidas para protegerla: «Es nuestra intención», concluyó.